Giriş Tarihi: 09.11.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 10:22

ABD basınında çarpıcı sözler! Bakan Fidan’ın hamlesine dikkat çektiler: Gazze’nin anahtarı Türkiye!

İsrail'in 34 gündür insanlık suçu işlediği Gazze'de akan kan durmuyor. İşgalci İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli sivillerin sayısı 11 bine yaklaşırken soykırıma ilk günden bu yana destek çıkan ABD, Orta Doğu'ya müdahale etmek için canla başla çalışıyor. Bölgedeki piyonu İsrail'in sırtını sıvazlayarak "katliama devam" emri veren ABD, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı bölgeye yollamıştı. Türkiye'yi de ziyaret eden Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kararlı ve sert duruşu karşısında şoke olmuştu. ABD'li Bloomberg yaşanan gelişmelerin ardından Gazze katliamının çözümünde Türkiye'yi işaret etti.