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Giriş Tarihi: 09.11.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 10:22

ABD basınında çarpıcı sözler! Bakan Fidan’ın hamlesine dikkat çektiler: Gazze’nin anahtarı Türkiye!

İsrail'in 34 gündür insanlık suçu işlediği Gazze'de akan kan durmuyor. İşgalci İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli sivillerin sayısı 11 bine yaklaşırken soykırıma ilk günden bu yana destek çıkan ABD, Orta Doğu'ya müdahale etmek için canla başla çalışıyor. Bölgedeki piyonu İsrail'in sırtını sıvazlayarak "katliama devam" emri veren ABD, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı bölgeye yollamıştı. Türkiye'yi de ziyaret eden Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kararlı ve sert duruşu karşısında şoke olmuştu. ABD'li Bloomberg yaşanan gelişmelerin ardından Gazze katliamının çözümünde Türkiye'yi işaret etti.

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ABD basınında çarpıcı sözler! Bakan Fidan’ın hamlesine dikkat çektiler: Gazze’nin anahtarı Türkiye!

İsrail Gazze'yi ele geçirme planlarını 7 Ekim'de hayata geçirdi. Hamas bahanesiyle Gazze'ye saldıran ve tam 34 gündür bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail, o günden bu yana 11 bine yakın Filistinli sivili korkunç bir şekilde katletti. Saldırılarına hem havadan hem karadan devam eden İsrail geri adım atmazken, en büyük desteği de işbirlikçisi ABD'den alıyor.

ABD basınında çarpıcı sözler! Bakan Fidan’ın hamlesine dikkat çektiler: Gazze’nin anahtarı Türkiye!

Sivil katliamlarında İsrail'in sırtını sıvazlayan, defalarca İsrail'in ayağına kadar giderek "soykırımın arkasındayız" mesajı veren ABD, diğer yandan mala olarak kullandığı Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığıyla sözde barış çağrısında bulunuyor.

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ABD basınında çarpıcı sözler! Bakan Fidan’ın hamlesine dikkat çektiler: Gazze’nin anahtarı Türkiye!

Katil Netanyahu hükümetine destek için Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret eden, masum sivillerin öldürülmesine ses çıkarmayan Blinken, ziyaretleri sırasında Türkiye'ye de geldi. İkiyüzlü politikalar doğrultusunda "Gazze'de barış istiyoruz" açıklamalarında bulunan Blinken Türkiye'de beklemediği anlar yaşadı.

ABD basınında çarpıcı sözler! Bakan Fidan’ın hamlesine dikkat çektiler: Gazze’nin anahtarı Türkiye!

Bakan Fidan tarafından oldukça mesafeli bir tavırla karşılanan Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan, bu samimiyetsiz hareketi soğuk bir şekilde geri çevirdi. Bakan Fidan'ın bu kararlı tavrı sonrası şoke olan Blinken'ın yüzünün asıldığı görüldü.

ABD basınında çarpıcı sözler! Bakan Fidan’ın hamlesine dikkat çektiler: Gazze’nin anahtarı Türkiye!

ABD'li bakanın ikiyüzlü tutumuna Türkiye'nin tepkisi, yapılan ikili görüşmede de oldukça netti. Hakan Fidan ve Blinken görüşmesinde Blinken'ın koltuğunun yanında Mescid-i Aksa ve Ay Yıldız simgesi yer aldı. Bu görüntü, İsrail'in zulmünü görmezden gelen tüm dünyaya Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu gösteren bir mesajdı.

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