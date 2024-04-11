ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!

Orta Doğu'daki üst düzey ABD'li generalin, İran tehdidini görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirilirken, İran'ın misillemesine kesin gözüyle bakıldığının da altı çizildi. Bloomberg'e konuşan kaynak, "İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükümet tesislerine saldırabilir. Saldırı, Orta Doğu'daki çatışmaların büyük ölçüde genişlemesine işaret edebilir" ifadelerini kullandı.