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Haberler Galeri ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 11:31

ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!

Son dakika haberleri: İsrail, Gazze işgalini başlatmasıyla Orta Doğu'da da büyük bir krizin fitilini ateşledi. İşgalci İsrail güçlerine karşı saldırılar sürerken son olarak İran krizi bölgeyi sarsmıştı. İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini vurmasının ardından misilleme beklenirken ABD basınından çarpıcı bir iddia daha geldi.

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ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze saldırısının ardından ateş çemberine dönen Orta Doğu'da İsrail-İran krizi sürüyor. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan, 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!

İran'ın yanıtından korkan İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin bombalama sırasında öldürülmesinin ardından İran'ın olası misillemesine hazırlanmaya başlamıştı.

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ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!

İran, İsrail'in Gazze'de ateşkes sürecini başlatması halinde saldırılara yanıt vermeyeceğini belirtse de İsrail güçleri Gazze'de saldırılarının süreceğinin sinyalini vermişti.

ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!

Bölgede gerilim sürerken ABD basınından yeni bir iddia geldi. Bloomberg, Washington hükümetinin İran'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırısının yakın olduğuna inandığını duyurdu. Gizli istihbarat değerlendirmelerine dayandırdığı haberinde Bloomberg, İran cephesinden gerçekleştirilecek olan saldırının yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarını kapsayabileceğini öne sürdü.

ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!

Orta Doğu'daki üst düzey ABD'li generalin, İran tehdidini görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirilirken, İran'ın misillemesine kesin gözüyle bakıldığının da altı çizildi. Bloomberg'e konuşan kaynak, "İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükümet tesislerine saldırabilir. Saldırı, Orta Doğu'daki çatışmaların büyük ölçüde genişlemesine işaret edebilir" ifadelerini kullandı.

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