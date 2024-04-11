Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:31
ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler: Misilleme an meselesi!
Son dakika haberleri: İsrail, Gazze işgalini başlatmasıyla Orta Doğu'da da büyük bir krizin fitilini ateşledi. İşgalci İsrail güçlerine karşı saldırılar sürerken son olarak İran krizi bölgeyi sarsmıştı. İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini vurmasının ardından misilleme beklenirken ABD basınından çarpıcı bir iddia daha geldi.