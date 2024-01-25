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Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:53

ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!

İsrail'in Gazze katliamını başlatmasıyla beraber bölge adeta bir ateş çemberine döndü. İsrail'e ve İsrail'in katliamına destek veren ABD'ye karşı İran ve Lübnan'dan da karşı ataklar gelirken ABD, bölgede giderek daha fazla hedef alınmaya başlandı. ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri üsleri hedef alınırken ülke basınından dikkat çeken analizler peş peşe geldi. CNN ve Foreign Policy Orta Doğu'da değişen dengeleri ele aldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Washington ve Bağdat yönetimlerinin, Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin görüşmelere "yakında" başlayacağını iddia etti. CNN, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki ülke yetkililerinin, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun bir sonraki aşamasını ele alacağını bildirdi. Habere göre, yakında başlayacak söz konusu görüşmelerin bir bölümünün, Irak'taki ABD askeri varlığının sona erdirilmesinin fizibilitesinin ve zamanlamasının belirlenmesine odaklanması bekleniyor.

ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!

ABD'YE ÇEKİLME ÇAĞRISI

CNN'e konuşan kaynaklar, "ABD, DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi ve hükümet ile Irak güvenlik güçlerinin istikrarı da dahil olmak üzere Irak'taki koşullara dayalı bir takvimi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelere, ABD tarafında askeri yetkililerin yanı sıra diplomatlar da katılacak. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin, Irak'ta hükümetin daveti üzerine bulunduğunu işaret ederek "Irak'a bir ortak olarak değer veriyoruz. Onlarla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Şu anda Irak hükümetinin Savunma Bakanlığı güçlerinin ayrılmasına yönelik resmi bir talebinden haberdar değilim." diye konuşmuştu.

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ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!

Irak Parlamentosu, dün, ABD'nin Babil ve Enbar'daki İran destekli gruplara yönelik son hava saldırılarını kınamıştı. Parlamentodan yapılan açıklamada, "ABD'nin devam eden saldırganlığı, Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve Washington'un uluslararası anlaşmalara saygısızlığıdır." denilmişti. Açıklamada, Irak hükümetine "Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve emniyetini tehdit ettiği için yabancı güçlerin Irak'tan tamamen çekilmesine yönelik parlamento kararının uygulanmasını hızlandırması" çağrısında bulunulmuştu.

ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!

DENGELER DEĞİŞİYOR

ABD'nin Irak'tan çekilme planlarının gündeme gelmesini ardından Foreign Policy'den de dikkat çeken bir analiz geldi. Foreign Policy, "ABD Suriye'den çekilmeyi ve bir felaket yaratmayı planlıyor" başlıklı analizde İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıların Orta Doğu'da dengeleri değiştirdiğine yer verdi.

ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!

Bölgedeki gerilimin doruk noktasına ulaştığını söyleyen FP, ABD'nin Irak planına da değindi. Gergin bir dönemde "Biden yönetiminin askeri önceliklerini yeniden ele almasının sürpriz olmadığı" yorumuna yer veren FP, Washington'daki kulis söylentilerini de gündeme getirdi.

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