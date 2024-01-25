Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
11:53
ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!
İsrail'in Gazze katliamını başlatmasıyla beraber bölge adeta bir ateş çemberine döndü. İsrail'e ve İsrail'in katliamına destek veren ABD'ye karşı İran ve Lübnan'dan da karşı ataklar gelirken ABD, bölgede giderek daha fazla hedef alınmaya başlandı. ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri üsleri hedef alınırken ülke basınından dikkat çeken analizler peş peşe geldi. CNN ve Foreign Policy Orta Doğu'da değişen dengeleri ele aldı.