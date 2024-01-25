ABD basınında yeni Orta Doğu planı! Dikkat çeken Türkiye sözleri: Yok etmek için her şeyi yapacaklar!

ABD'YE ÇEKİLME ÇAĞRISI

CNN'e konuşan kaynaklar, "ABD, DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi ve hükümet ile Irak güvenlik güçlerinin istikrarı da dahil olmak üzere Irak'taki koşullara dayalı bir takvimi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelere, ABD tarafında askeri yetkililerin yanı sıra diplomatlar da katılacak. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin, Irak'ta hükümetin daveti üzerine bulunduğunu işaret ederek "Irak'a bir ortak olarak değer veriyoruz. Onlarla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Şu anda Irak hükümetinin Savunma Bakanlığı güçlerinin ayrılmasına yönelik resmi bir talebinden haberdar değilim." diye konuşmuştu.