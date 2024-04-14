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Haberler Galeri ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv'i yalnız bıraktı
Giriş Tarihi: 14.04.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 09:14

ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv'i yalnız bıraktı

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran bu saldırının intikamını gece yarısından itibaren İsrail'e İnsansız Hava Araçları ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e desteğini açıklarken İran'ı da uyarmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. CNN'e konuşan bir yetkili ABD'nin "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söyledi.

ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

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ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İRAN'IN SALDIRILARI YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRMÜŞ

Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

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