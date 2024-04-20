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Giriş Tarihi: 20.04.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 00:06

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın davası sürerken mahkeme önünde kendini yaktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın Max Azzarello (37) isimli şahıs olduğu ve durumunun kritik olduğu bildirildi. Azzarello'nun Substack adlı paylaşım sitesinde bir "manifesto" yayınladığı ve eylemi gerçekleştireceğine dair bilgiler paylaştığı ortaya çıktı.

AA
ABD bu olayı konuşuyor! Trump’ın davası sürerken mahkeme önünde kendini yaktı

Dünya Trump'ın yargılandığı davaya odaklanmışken mahkeme binasının önünde şok bir olay yaşandı. Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

ABD bu olayı konuşuyor! Trump’ın davası sürerken mahkeme önünde kendini yaktı

DURUMU KRİTİK

Etrafta bulunan polisler yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

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ABD bu olayı konuşuyor! Trump’ın davası sürerken mahkeme önünde kendini yaktı

POLİS, ŞAHSIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Olayla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen New York polisi, ABD yerel saatiyle öğlen 13.30 sularında kendisini ateşe veren şahsın Florida eyaletinden New York'a birkaç gün önce gelen Max Azzarello (37) olduğunu belirtti.

ABD bu olayı konuşuyor! Trump’ın davası sürerken mahkeme önünde kendini yaktı

Şahsın, olayın hemen öncesinde yanında bir bildiri taşıdığı ve aşırı sağcı çevrelerin atıf yaptığı bazı "komplo teorilerini" içeren bildirisini bir internet sitesinde de paylaştığını ifade eden polis, şahsın motivasyonunun ne olduğuyla ilgili sorulara söz konusu bildiriye atıf yaparak cevap verdi.

ABD bu olayı konuşuyor! Trump’ın davası sürerken mahkeme önünde kendini yaktı

Azzarello'nun New York'a geldiğinden ailesinin haberinin olmadığını anlatan polis, hastanede tedavi altındaki şahsın durumunun kritik olduğunu kaydetti.

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