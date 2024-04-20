Giriş Tarihi: 20.04.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
00:06
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın davası sürerken mahkeme önünde kendini yaktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın Max Azzarello (37) isimli şahıs olduğu ve durumunun kritik olduğu bildirildi. Azzarello'nun Substack adlı paylaşım sitesinde bir "manifesto" yayınladığı ve eylemi gerçekleştireceğine dair bilgiler paylaştığı ortaya çıktı.