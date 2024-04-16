Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
09:35
ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!
Son dakika haberleri: İsrail ile İran arasında başlayan gerilim karşılıklı saldırılarla had safhaya ulaştı. İran büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından İsrail'e yapılan misilleme sonrası gözler bir kez daha İsrail'e çevrildi. Tahran-Tel Aviv hattında gelecek hamlenin ne olacağı konuşulurken ABD medyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.