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Haberler Galeri ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:35

ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!

Son dakika haberleri: İsrail ile İran arasında başlayan gerilim karşılıklı saldırılarla had safhaya ulaştı. İran büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından İsrail'e yapılan misilleme sonrası gözler bir kez daha İsrail'e çevrildi. Tahran-Tel Aviv hattında gelecek hamlenin ne olacağı konuşulurken ABD medyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaliyle başlattığı Orta Doğu kaosu hem geçen gün katlanarak büyüyor. İran'ın Gazze işgalinin ardından tepki verdiği İsrail, 1 Nisan tarihinde Şam'da bulunan İran büyükelçiliğini hedef almıştı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş ve 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!

İSRAİL'İN SONRAKİ ADIMI NE?

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

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ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!

İsrail'in yeni adımı için art arda iki toplantı gerçekleştiren İsrail savaş kabinesinde konuşulanlar merak konusu olurken ABD medyasında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. NBC'ye konuşan, isimleri güvenlik gerekçesi ile açıklanmayan dört ABD'li yetkili, dün gerçekleşen kabine toplantısı kararının "gizli" sonuçlarını duyurdu. NBC'ye göre İsrail'in İran'a yönelik misillemesinin gerçekleşmesi an meselesi.

ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!

"İRAN DIŞI HEDEFLER VURULACAK"

Öte yandan NBC, İsrail'in bölgedeki kaosu daha fazla tırmandırmaktan çekindiğini ve bu nedenle İsrail'in tepkisinin muhtemelen sınırlı olacağına inanıldığına vurgu yaptı. NBC, İsrail savaş kabinesinde "İran dışındaki önemli hedefleri vurmaya odaklanılacağı" kanısının baskın olduğuna dikkat çekti.

ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!

ABD'li yetkililerin değerlendirmelerinin İran saldırısının öncesinde İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelere dayandığını belirten NBC, İsrail'in yaklaşımının bundan sonra değişmiş olabileceği detayına da yer verdi.

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