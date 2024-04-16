ABD ‘eli kulağında’ diyerek duyurdu! İsrail savaş kabinesinden karar çıktı: İran’a misilleme böyle gelecek!

İsrail'in yeni adımı için art arda iki toplantı gerçekleştiren İsrail savaş kabinesinde konuşulanlar merak konusu olurken ABD medyasında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. NBC'ye konuşan, isimleri güvenlik gerekçesi ile açıklanmayan dört ABD'li yetkili, dün gerçekleşen kabine toplantısı kararının "gizli" sonuçlarını duyurdu. NBC'ye göre İsrail'in İran'a yönelik misillemesinin gerçekleşmesi an meselesi.