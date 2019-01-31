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  • ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

'de soğuk hava dalgası can aldı. ABD'den kritik raporları gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklığı -54 dereceye kadar düştü. Ulusal Hava Durumu Hizmetleri NWS, bu soğuklarda 10 dakika dahi dışarıda kalınmasının zararlı olduğu uyarısında bulundu. Kutup Girdabı adı verilen aşırı soğuk hava dalgası nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 11:06
ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

'nin ortabatı eyaletlerini vuran ve "kutup girdabı" adı verilen aşırı soğuk hava dalgası en az yedi kişinin ölümüne yol açarken, bazı şehirlerin toptan kapanmasına yol açtı.

ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

Chicago'da hava sıcaklığı -30 dereceye, Kuzey Dakota'da da -37'ye düştü.

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ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

Dondurucu soğuklar 250 milyon 'liyi etkilerken, 90 milyon kişinin -17 derece ya da altını göreceği belirtiliyor.

ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

HAVA TAHMİNLERİ NE?

Büyük Göller Bölgesi'nden New England'a kadar kar yağışı bekleniyor. Wisconsin eyaletinde 60 santimetre, Illinois'de de 15 santimetre kalınlığında kar yağışı bekleniyor.

ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

Ülkenin orta batısındaki Wisconsin, Michigan ve Illinois eyaletlerinde, hatta Derin Güney adı verilen normalde daha sıcak Alabama ve Mississippi eyaletlerinde dondurucu hava nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

Ulusal Hizmetleri NWS, böyle aşırı soğuklarda, dışarıda sadece 10 dakika kalınması halinde bile soğuk ısırması olabileceği uyarısı yaptı.

ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!

Kuzey Dakota'daki Grand Forks bölgesinde -54 derecelik sıcaklık kaydedildi.

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