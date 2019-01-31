ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!
ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı! Çok sayıda ölü var!
ABD'de soğuk hava dalgası can aldı. ABD'den kritik hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklığı -54 dereceye kadar düştü. Ulusal Hava Durumu Hizmetleri NWS, bu soğuklarda 10 dakika dahi dışarıda kalınmasının zararlı olduğu uyarısında bulundu. Kutup Girdabı adı verilen aşırı soğuk hava dalgası nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 31.01.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 11:06