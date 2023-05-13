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Haberler Galeri ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:28

‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

Son dakika haberi… Tüm dünyayı etkileyecek olan 14 Mayıs seçimlerine artık yalnızca saatler kaldı. Batı medyası haftalardır her gelişmeyi yakından takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaratılan nefret söylemi, servis edilen haberlerle de pompalanıyor. Batı medyasının algı operasyonu faaliyetlerinde başı çeken The Economist'in yanı sıra ana akım Batılı kaynaklar manipülasyon haberlerinde Kılıçdaroğlu propagandası yapmayı ihmal etmiyor. Sözde tarafsız Batı medyasının Türkiye'nin iç siyasetine karışılma nedenlerini ABD'li Time dergisi açık açık yazdı.

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‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

Son dakika haberiTürkiye seçimleri için artık yalnızca saatleri sayıyor. 14 Mayıs tarihinin açıklanmasının ardından büyük bir hızla operasyona girişen Batı medyası ise, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir propaganda çalışmasına imza attı.

‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

Doğrudan Türkiye'nin iç siyasetine etki etmek amacı taşıyan Batı medyası, haftalardır gerek servis edilen haber ve analizlerle, gerek kullanılan görsellerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan nefretinin yaratıcısı haline geldiler. Tarafsızlık ilkesinin savunucusu olduklarını iddia edip tek taraflı söylemleriyle doğrudan bir nefret çalışması yürüten Batı, çeşitli mecralarda "Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrıları dahi yaptı.

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‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OPERASYON YÜRÜTTÜLER

Batı medyasının AK Parti ve Başkan Erdoğan düşmanlığı had safhaya ulaşmışken, The Economist başta olmak üzere ana akım medyanın önde gelen yayın organları, karalama kampanyasında eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

Alman basın mecralarına ve Fransız dergilere kadar pek çok ajans, algı operasyonuna canla başla katılırken sözde tarafsız Batı medyası Erdoğan'ı hedef alan kapaklar hazırlarken 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürekli olarak övgü dolu sözlerle bahsetti.

‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

The Economist tüm sosyal medya mecralarında açık açık "Erdoğan'a oy vermeyin" çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya çalışmaktan da geri durmadı. Kirli algı operasyonunun göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir hale gelmesinin ardından kimi yayın organları da bunun nedenine ilişkin ifadelere yer vermeye başladı.

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