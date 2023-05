Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:28

‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

Son dakika haberi… Tüm dünyayı etkileyecek olan 14 Mayıs seçimlerine artık yalnızca saatler kaldı. Batı medyası haftalardır her gelişmeyi yakından takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaratılan nefret söylemi, servis edilen haberlerle de pompalanıyor. Batı medyasının algı operasyonu faaliyetlerinde başı çeken The Economist'in yanı sıra ana akım Batılı kaynaklar manipülasyon haberlerinde Kılıçdaroğlu propagandası yapmayı ihmal etmiyor. Sözde tarafsız Batı medyasının Türkiye'nin iç siyasetine karışılma nedenlerini ABD'li Time dergisi açık açık yazdı.