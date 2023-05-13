‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yüzden desteklediler!’ ABD medyası Batı’nın algı operasyonun nedenini itiraf etti...

The Economist tüm sosyal medya mecralarında açık açık "Erdoğan'a oy vermeyin" çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya çalışmaktan da geri durmadı. Kirli algı operasyonunun göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir hale gelmesinin ardından kimi yayın organları da bunun nedenine ilişkin ifadelere yer vermeye başladı.