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Giriş Tarihi: 01.02.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 13:35

ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!

Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü dış politikası dikkat çekmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze işgaliyle birlikte Orta Doğu'da başlayan değişim başta Irak, İran, Suriye ve Yemen hattında olmak üzere birçok ülkede dengelerin değişmesine neden oldu. ABD'li dergi Foreign Affairs, Orta Doğu analizinde dikkat çeken Türkiye yorumlarına yer verdi.

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ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgali, bölgede büyük bir sarsıntıyı da beraberinde getirdi. İsrail'in ABD destekli saldırılarının ardından İran, Irak, Lübnan ve Yemen gibi birçok ülkeden gelen karşı ataklar, Orta Doğu'da değişen dengeleri ortaya koydu.

ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!

YENİ DÜZENDE TÜRKİYE VURGUSU

Ateş hattı olarak bahsedilen Orta Doğu ile ilgili dikkat çeken bir analizse ABD'li dergi Foreign Affairs'ten geldi. ABD'li dergi, "Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir" başlıklı analizde Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna yer verdi.

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ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!

FA, bölgede oluşması muhtemel yeni dengelerin, Türkiye üzerinden kurgulandığının gözlemlendiğine yer verdi. "Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol" ifadesinin kullanıldığı yazıda Orta Doğu'da yeni bir yol belirlemede Türkiye'nin ağır bastığına yer verildi.

ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!

ABD DÖNEMİ BİTTİ

Orta Doğu'da süregelen bölgesel ve küresel dinamiklerin, Washington'un baskın rol oynamasını oldukça zorlaştırdığından bahseden FA, "ABD'nin, uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz. Bölgesel güçlerin, özellikle de Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra savaşın başlangıcından bu yana koordinasyon sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ileriye doğru kolektif bir yol belirlemek için acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte üstlendiği arabuluculuk rolünün geçerliliğini koruduğunu belirten FA, İsrail'in Gazze işgalinin sona erdirilmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması konusunda da Türkiye'nin dikkat çeken bir çaba gösterdiğini söyledi.

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