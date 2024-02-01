Giriş Tarihi: 01.02.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
13:35
ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!
Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü dış politikası dikkat çekmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze işgaliyle birlikte Orta Doğu'da başlayan değişim başta Irak, İran, Suriye ve Yemen hattında olmak üzere birçok ülkede dengelerin değişmesine neden oldu. ABD'li dergi Foreign Affairs, Orta Doğu analizinde dikkat çeken Türkiye yorumlarına yer verdi.