ABD medyasında çarpıcı analiz! Orta Doğu’da dengeler değişti: Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir!

ABD DÖNEMİ BİTTİ

Orta Doğu'da süregelen bölgesel ve küresel dinamiklerin, Washington'un baskın rol oynamasını oldukça zorlaştırdığından bahseden FA, "ABD'nin, uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz. Bölgesel güçlerin, özellikle de Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra savaşın başlangıcından bu yana koordinasyon sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ileriye doğru kolektif bir yol belirlemek için acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.