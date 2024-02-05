Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:23
ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!
Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e uyguladığı saldırılara kayıtsız kaldı. İsrail'e mühimmat desteği sağlayan ABD medyası da yapılan katliamı aklamaya çalıştı. Ancak tepkilerin giderek artmasıyla ABD medyasında isyan başladı… CNN personeli, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana sansür, baskı ve kısıtlamaya maruz kaldıklarını vurguladı. Her haberin İsrail'den onay alındıktan sonra yayınlandığını açıkladı.