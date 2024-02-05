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Haberler Galeri ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:23

ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!

Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e uyguladığı saldırılara kayıtsız kaldı. İsrail'e mühimmat desteği sağlayan ABD medyası da yapılan katliamı aklamaya çalıştı. Ancak tepkilerin giderek artmasıyla ABD medyasında isyan başladı… CNN personeli, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana sansür, baskı ve kısıtlamaya maruz kaldıklarını vurguladı. Her haberin İsrail'den onay alındıktan sonra yayınlandığını açıkladı.

ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm olup yağdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda on binlerce masum insanı hayattan kopardı. Eli kanlı İsrail devleti, en büyük desteği ABD ve AB'li ülkelerden aldı.

ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!

ABD medyası ise İsrail'in yaptığı katliamı aklamaya çalıştı. Masum sivillerin hayatını kaybettiği saldırılar örtbas edilerek Filistin halkını suçlayan haberler kaleme aldı. Ancak İsrail'e karşı toplumsal baskının giderek artmasıyla ABD medyasında da isyan başladı.

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ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!

CNN personeli, tepeden gelen baskının, İsrail'in iddialarının haberleştirilmesine ve Filistinlilerin bakış açılarının susturulmasına yol açtığını vurguladı.

ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!

ABD'deki ve yurtdışındaki CNN haber odalarındaki gazeteciler, yayınların yönetim fermanları ve haber onay süreci nedeniyle çarpıtıldığını, bunun da 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırısının oldukça kısmi bir şekilde haberleştirilmesine yol açtığını açıkladı.

ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!

Bir CNN çalışanı, "Savaşın başlamasından bu yana çıkan haberlerin çoğu, ilk haber ne kadar doğru olursa olsun, kurumsal önyargı nedeniyle çarpıtıldı" ifadelerini kullandı.

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