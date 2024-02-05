ABD medyasında İsrail isyanı! CNN kazan kaldırdı: Sansür, baskı ve kısıtlama var!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm olup yağdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda on binlerce masum insanı hayattan kopardı. Eli kanlı İsrail devleti, en büyük desteği ABD ve AB'li ülkelerden aldı.