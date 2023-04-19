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Haberler Galeri ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!
Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 16:25

ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

Son dakika haberleri… ABD ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden F-16 pazarlığı netliğe kavuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı flaş açıklamada Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verildiğini duyurdu. Karar başta Yunanistan olmak üzere dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken ABD Savunma Bakanı yeni bir açıklamada bulundu.

AA
ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

Son dakika haberleri… ABD ile Türkiye arasında son yılların anlaşmazlığa düşülen F-16 modernizasyonu, geçtiğimiz günlerde açıklığa kavuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

MODERNİZASYON KARARINA "ÖNEMSİZ" İDDİALARI

ABD'nin kararı başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tarafından da büyük ilgi gördü. Söz konusu kitlerin önemine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD'nin kararından memnun olmayan bazı kaynaklar, modernizasyonun önemsiz olduğu iddialarını da ortaya attı. Özellikle Yunanistan'da tepkiyle karşılaşan karara ilişkin ABD Savunma Bakanı yeni bir açıklamada bulundu.

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ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

ABD Savunma Bakanı Lloyd ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Austin, ABD'nin Türkiye'ye F-16 için Link-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylamasına yönelik, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Yetkin ve güncel kabiliyetlere sahip olmaları önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

Austin, ABD'nin Türkiye'ye F-16'lar için Link-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylaması kararının Türkiye'nin İsveç'i NATO üyeliğine ikna etmek için mi verildiğine yönelik soruya cevaben şunları söyledi:

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