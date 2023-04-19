ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

Son dakika haberleri… ABD ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden F-16 pazarlığı netliğe kavuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı flaş açıklamada Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verildiğini duyurdu. Karar başta Yunanistan olmak üzere dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken ABD Savunma Bakanı yeni bir açıklamada bulundu.