ABD Savunma Bakanı F-16 tartışmalarına noktayı koydu: Türkiye önemli bir müttefik!

MODERNİZASYON KARARINA "ÖNEMSİZ" İDDİALARI

ABD'nin kararı başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tarafından da büyük ilgi gördü. Söz konusu kitlerin önemine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD'nin kararından memnun olmayan bazı kaynaklar, modernizasyonun önemsiz olduğu iddialarını da ortaya attı. Özellikle Yunanistan'da tepkiyle karşılaşan karara ilişkin ABD Savunma Bakanı yeni bir açıklamada bulundu.