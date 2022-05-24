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Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:59

ABD şokta! Eski büyükelçiden skandal NATO sözleri: Ukrayna'yı kandırdık

Rusya Ukrayna savaşı 4 aydır devam ederken, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin başlıca nedenlerinden biri Ukrayna'nın NATO'ya gireceği yönündeki ifadeler. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Micheal Anthony McFaul, katıldığı bir programda skandal bir ifadeye imza attı. Harvard profesörü ile yaptığı konuşma esnasında "Diplomatlarınız Ukrayna'nın NATO'ya gireceği konusunda yalan mı söyledi?" sorusuna "Evet, inanabiliyor musunuz? Diplomatlarımız Ukrayna'yı kandırdı" sözleriyle yanıt verdi. Söz konusu ifadeler tepkilere yol açtı.

ABD şokta! Eski büyükelçiden skandal NATO sözleri: Ukrayna’yı kandırdık

Rusya-Ukrayna savaşı 4 ayına girerken, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi'nden skandal ifadeler geldi. Kanada'da katıldığı bir uluslararası politika forumu Munk Debates'de ABD'nin NATO üyeliği konusunda Ukrayna'yı yanılttığını itiraf eden Büyükelçi şok etkisi yarattı.

ABD şokta! Eski büyükelçiden skandal NATO sözleri: Ukrayna’yı kandırdık

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephan Walt, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Anthony McFaul'a "Diplomatlar Ukrayna'yı NATO'ya katılacağına inandırabilmek için çok çaba sarf etti. Diplomatlarınız yalan mı söyledi?" diye sordu.

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ABD şokta! Eski büyükelçiden skandal NATO sözleri: Ukrayna’yı kandırdık

Bunun üzerine ise McFaul "Evet! Evet! Gerçek dünya işte böyledir. Buna inanabiliyor musunuz? Diplomatlarımız bu konuda yalan söyledi" ifadelerine yer verdi.

ABD şokta! Eski büyükelçiden skandal NATO sözleri: Ukrayna’yı kandırdık

Olayın fazlaca büyümesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan McFaul, "Yalan söylemek uygun olmayan bir cümle oldu. O anki duygu seliyle o soruya onay vermek ihtiyacı duydum. Bu sözümü özür dileyerek geri alıyorum, ancak NATO liderleri gerçekten katılmalarını istemeden Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili kamuoyu ilanlarına yer veriyor muydu? Evet ve herkes bunu çok iyi biliyordu" dedi.

ABD şokta! Eski büyükelçiden skandal NATO sözleri: Ukrayna’yı kandırdık

Paylaşımının devamında McFaul, "Bunu aslında herkes biliyordu. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de biliyordu. Savaştan önce bile bile Zelenskiy bu yöndeki ifadeleri 'hipokrasi' olarak isimlendirmişti. Bunlarını hepsinin kaydı var" dedi.

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