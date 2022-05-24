ABD şokta! Eski büyükelçiden skandal NATO sözleri: Ukrayna’yı kandırdık

Rusya Ukrayna savaşı 4 aydır devam ederken, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin başlıca nedenlerinden biri Ukrayna'nın NATO'ya gireceği yönündeki ifadeler. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Micheal Anthony McFaul, katıldığı bir programda skandal bir ifadeye imza attı. Harvard profesörü ile yaptığı konuşma esnasında "Diplomatlarınız Ukrayna'nın NATO'ya gireceği konusunda yalan mı söyledi?" sorusuna "Evet, inanabiliyor musunuz? Diplomatlarımız Ukrayna'yı kandırdı" sözleriyle yanıt verdi. Söz konusu ifadeler tepkilere yol açtı.