Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını 200 gündür sürdüren İsrail'in saldırılarında can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 183'e yükseldi. İsrail'e 7 Ekim'den bu yana her türlü desteği veren ABD yönetimine yönelik ise protestolar artarak sürüyor. New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.