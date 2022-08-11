Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:43
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
10:44
ABD'de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar
ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentinde bir evde bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada ev tamamen yerle bir olurken yanındaki bir ev ikiye ayrıldı, yaklaşık 40 ev ise ağır hasar gördü. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren olay anını anlatan bir mahalle sakini oturduğu kanepeden metrelerce uzağa fırladığını belirtti.