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Haberler Galeri ABD'de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar
Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:44

ABD'de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentinde bir evde bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada ev tamamen yerle bir olurken yanındaki bir ev ikiye ayrıldı, yaklaşık 40 ev ise ağır hasar gördü. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren olay anını anlatan bir mahalle sakini oturduğu kanepeden metrelerce uzağa fırladığını belirtti.

ABD’de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentinde meydana gelen patlama ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

ABD’de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar

Patlamada en az 3 kişi hayatını kaybederken 40'a yakın evde ise ağır hasar meydana geldi.

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ABD’de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar

Henüz sebebi bilinmeyen patlamada ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

ABD’de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar

Hasar gören binalara girmenin güvenli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

ABD’de bir ev havaya uçtu: Ortalık savaş alanına döndü: Dehşet anlarını böyle anlattılar

Evlerden en az 11'inin 'yaşanamaz' hale geldiği ifade edildi.

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