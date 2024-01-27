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Haberler Galeri ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı
Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 11:56

ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

Son dakika haberleri: ABD'nin Teksas eyaletinde başlayan dilkenli tel krizinde gerilim en üst seviyeye ulaştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas'ta Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen ve göçmen geçişini engellemek amacıyla konulan dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar vermiş, karar sonra 25 eyalet valisi Teksas'ın yanında durarak Biden yönetimine karşı baş kaldırmıştı. Ülkede yaşanan gerilimin ardından çatışma tehlikesine karşı Ulusal Muhafızlar devreye girdi.

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ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konularından biri olan sınır güvenliği ve düzensiz göçmen polemiği, Yüksek Mahkemenin son kararının uygulanmamasıyla daha da arttı.

ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

DİKENLİ TEL KRİZİ

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı. Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen salı günü ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmişti.

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ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, Yüksek Mahkemenin son kararının aksine sınıra yeni dikenli teller çekeceğini duyuran Teksas Valisi Greg Abbott'a, 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi.

ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

Yüksek Mahkemenin sınırın belli bölgelerine Teksas eyalet yetkililerince yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararını kabul etmeyen Vali Abbott, eyaletindeki ulusal muhafızların böyle bir işlem yapmayacağını, hatta "sınırı korumak" için yeni dikenli teller koyacaklarını deklare etti. Abbott, sınır güvenliği konusunda federal yönetimi suçlayarak, Biden yönetiminin düzensiz göçmenleri önlemek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

"İŞGALLE KARŞI KARŞIYAYIZ!"

Teksas'ın bir "işgal" ile karşı karşıya olduğunu belirten Abbott, "Eyalet sınırlarımızı her türlü tehdide karşı korumak anayasal görevimiz ve bunu yerine getireceğiz." açıklamasını yaptı ve ülkedeki diğer Cumhuriyetçi eyaletlerin de yardımını talep etti.

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