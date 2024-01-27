ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

"İŞGALLE KARŞI KARŞIYAYIZ!"

Teksas'ın bir "işgal" ile karşı karşıya olduğunu belirten Abbott, "Eyalet sınırlarımızı her türlü tehdide karşı korumak anayasal görevimiz ve bunu yerine getireceğiz." açıklamasını yaptı ve ülkedeki diğer Cumhuriyetçi eyaletlerin de yardımını talep etti.