ABD'de Ermeni yalanlarına hayır protestosu

Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz Amerikan basınına yönelik gösterilerden evvel yaptığı açıklamada, "Osmanlı İmparatorluğunun ve I. Dünya Savaşının son yıllarının çok trajik bir dönem, 2014 yılından bu yana Türkiye'nin I. Dünya Savaşının zorlu koşullarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyor, ancak gerçekleşen olayların soykırım olarak nitelendirilemez" dedi. Oğuz, "Savaş koşullarında hayatını kaybeden herkese saygı duyulmalıdır ancak bunun gerçekleşmesi için objektif bilgi gerekir. Bu sebeple daha en başından tüm dünyadan tarihçilerin bir arada olduğu bir komisyon kurulmasını önerdik" diye konuştu.

