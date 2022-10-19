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Haberler Galeri ABD'de et yiyen bakteri alarmı! 65 vaka, 11 ölüm
Giriş Tarihi: 19.10.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 18:25

ABD'de et yiyen bakteri alarmı! 65 vaka, 11 ölüm

Ian Kasırgası ABD'nin özellikle Florida eyaletinde büyük yıkıma neden olmuştu. Kasırganın hemen ardından et yiyen bakteri vakaları artışa geçti. Kaydan geçen verilere göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi.

ABD’de et yiyen bakteri alarmı! 65 vaka, 11 ölüm

BBC'nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Lee County bölgesinde et yiyen bakteri nedeniyle 29 vaka kaydedildiğini ve dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD’de et yiyen bakteri alarmı! 65 vaka, 11 ölüm

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Ian kasırgasının beraberinde getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu sellerin bu bakterinin yayılmasına neden olduğu belirtildi.

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ABD’de et yiyen bakteri alarmı! 65 vaka, 11 ölüm

ET YİYEN BAKTERİ UYARISI!

Açıklamada, ciltte açık yaralar ya da kesikleri olan kişilerin, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla bu bakteriye maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.

ABD’de et yiyen bakteri alarmı! 65 vaka, 11 ölüm

Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntılarının bakteri seviyelerini artırabileceği aktarıldı.

ABD’de et yiyen bakteri alarmı! 65 vaka, 11 ölüm

ALARM: 65 VAKA 11 ÖLÜ

Eyalet verilerine göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi.

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