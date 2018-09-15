ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir beklenen Florence kasırgası doğu kıyılarına ulaştı. Eyalet valisi yaptığı açıklamada 4 kişi hayatını kaybettiğini ve 600 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığını belirtti. ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı. Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı. Eyalet valisi yaptığı açıklamada 4 kişi hayatını kaybettiğini ve 600 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığını belirtti. Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi de mahsur kaldı. Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti. ABD'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.