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'de can almaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 15.09.2018 02:01 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 02:04
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'de can almaya devam ediyor
ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir beklenen doğu kıyılarına ulaştı. Eyalet valisi yaptığı açıklamada 4 kişi hayatını kaybettiğini ve 600 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığını belirtti.

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'de can almaya devam ediyor
ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Kuzey Carolina'ya ulaştı.

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'de can almaya devam ediyor
ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı.

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'de can almaya devam ediyor
ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

Eyalet valisi yaptığı açıklamada 4 kişi hayatını kaybettiğini ve 600 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığını belirtti.

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'de can almaya devam ediyor
ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi de mahsur kaldı.

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'de can almaya devam ediyor
ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

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'de can almaya devam ediyor
ABD'de Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.

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