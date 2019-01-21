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'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 21.01.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 08:14
ABD'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

'nin orta ve kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan ve soğuk hava, kara ve hava ula��ımını olumsuz etkilerken bir kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

Uçak seferlerini takip eden FlightAware şirketine göre, Boston Logan Havalimanı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle ülkede 5 bine yakın uçuş iptal edildi.

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ABD'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

Chicago, New York, Boston ve Washington DC arasındaki Amtrak tren seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

ABD'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

Ulusal Hava Durumu Servisi, Missouri eyaletinin güneydoğusundan Main eyaletinin kuzeyine kadar 15 eyaleti etkisi altına alan ve soğuk hava nedeniyle uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

ABD'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

Arizona Phoenix'ten kalkan ve 129 yolcusu bulunan United Airlines'a ait bir uçak, Chicago O'Hare Uluslarası Havalimanına inmeye çalışırken kaygan zeminden dolayı pistten çıktı. Yetkililer, olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.

ABD'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

Kansas'ta kar temizleme aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, Missouri'deki 55 nolu otobanda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ABD'de hayat durdu! Kötü haberler üst üste geliyor...

Hava durumu haberleri sunan Weather Channel'a göre, New England eyaletinde kar kalınlığı 60 santimetreyi, New York'un kuzey kesimlerinde de 30 santimetreyi buldu. Bu akşam hava sıcaklığının da eksi 35 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

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