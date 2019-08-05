ABD'de kanlı saldırılar...Saldırının görüntüleri yayınlandı! Trump, 5 günlük yas ilan etti

ABD'de kanlı saldırılar! Trump, 5 günlük yas ilan etti

Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde bir süpermarket zincirine düzenlenen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 13 saat geçtikten sonra, bu kez Ohio eyaletinin Dayton kentinden bir saldırı haberi geldi.

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