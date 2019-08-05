ABD'de kanlı saldırılar...Saldırının görüntüleri yayınlandı! Trump, 5 günlük yas ilan etti

ABD'de Texas, Ohio ve Illinois eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 5 gün yas ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, 5 günlük yası sosyal medya hesabından ilan etti. Bireysel silahlanmaya ilişkin tartışmaların sıkça yaşandığı ABD, son 24 saat içinde gerçekleşen üç ayrı saldırıyla adeta 'şoka girmiş' durumda. Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde bir süpermarket zincirine düzenlenen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 13 saat geçtikten sonra, bu kez Ohio eyaletinin Dayton kentinden bir saldırı haberi geldi. OHIO'DAKİ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! Üzerinde kurşun geçirmez zırh ve bol miktarda yedek şarjör bulunan saldırganın, kentin popüler eğlence mekânlarının bulunduğu bölgede, çevredekilere ateş açtığı ve 9 kişiyi öldürdüğü belirtildi. 30'a yakın kişinin yaralandığı olaya, polisin acilen müdahale ettiği ve saldırganın, daha fazla katliam yapamadan etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bir barın önünde gerçekleştiği belirtilen saldırının, ağır silahlı beyaz bir erkek tarafından gerçekleştirildiği bilgisi verilidi. Bir barın önünde gerçekleştiği belirtilen saldırının, ağır silahlı beyaz bir erkek tarafından gerçekleştirildiği bilgisi verilidi. Öte yandan cumartesi günkü saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi.