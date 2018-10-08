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'de alarmı

Giriş Tarihi: 08.10.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 20:45
ABD'de kasırga alarmı

'de beklenen 'Michael sı' nedeniyle Florida'nın 26 bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'de kasırga alarmı

Geçtiğimiz ay Florence sı'yla mücadele eden , şimdi de '' nedeniyle teyakkuza geçti.

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ABD'de kasırga alarmı

Meksika'nın güneybatısındaki Yucatan Yarımadası'ndan gelen Michael fırtınasının Florida kıyılarına ulaşmadan önce güçlü bir ya dönüşmesi bekleniyor.

ABD'de kasırga alarmı

Fırtınanın körfez üzerinde etkili olduktan 2 ya da 3 gün sonra, karaya ulaşmadan önce etkisini arttıracağı açıklandı.

ABD'de kasırga alarmı

Florida Eyaleti Valisi Rick Scott, eyaletin 26 bölgesinde hazırlıkların yapılması için acil durum ilan ederek, 500 ulusal muhafız görevlendirdi.

ABD'de kasırga alarmı

Acil durum nedeniyle açıklama yapan Scott, fırtınanın hayatı tehlikeye yol açabilecek son derece tehlikeli bir fırtına olduğunu söyleyerek, halkı tedbirli olmaya çağırdı.

ABD'de kasırga alarmı
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