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’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

'den havalimanlarında güvenlik taramasından geçen çantaların içindekiler şoke etti. Bagajların içinden el bombası, havan topu hatta anti tank mayını bile tespit edildi. İşte yolcuların bagajlarından çıkanlar...

Giriş Tarihi: 15.04.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 09:43
ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

Dünya genelinde sivillerin en çok silaha sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma her dönem tartışma konusu olurken, ülkede uçmak için havalimanına gelen yolcuların bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor.

ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

Her ay havalimanlarında uçağa binmeden önce güvenlik taramasından geçen yolcuların çantalarında silahların tespit edildiği olaylar da artış yaşanıyor. Bir yılda ABD'de havalimanlarında yakalanan silah sayısı de 4 bini geçti. Silahlar dışında uçağa sokulması yasak olan birbirinden ilginç tehlikeli maddeler de yolcuların valizlerinde yakalanıyor. Bunlar için de tesirsiz el bombaları da, tesirsiz havan topu da var.

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ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

YOLCULARIN BAGAJLARINDA YAKALANAN SİLAH SAYILARI ARTIYOR

Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, TSA görevlilerinin yaptığı güvenlik taramalarında 2018 yılında yolcuların bagajlarında toplam 4 bin 239 adet ateşli silah ele geçirdi. Bu rakama göre haftalık yakalan silah sayısı 81.6, günlük yakalanan silah sayısı da 11.6 oldu. Yakalanan silahların 3 bin 656 adedi, toplam sayının yüzde 86.15'i dolu olarak yakalandı. 1,432 adedi ise namluya mermi sürülmüş halde tespit edildi. Bir ayda en çok ele geçirilen silah sayısı ise 32 adet ile Ağustos ayında Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı oldu.

ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

249 HAVALİMANINDA YOLCU VALİZİNDE ATEŞLİ SİLAH TESPİT EDİLDİ

'de 440 federal havalimanın 249'unda ateşli silahlar yakalanırken, bu rakam 2017 yılına göre yüzde 7 arttı. Yakalananlar arasında 19 Kasım'da bir yolcunun el bagajında üç adet sis bombası, 27 Kasım 2018'de bir yolcunun bagajında tesirsiz bir el bombası da tespit edildi. 19 Kasım 2018'de Nashville Uluslararası Havalimanı'ndaki işaretli bir çantada üç adet el bombası tespit edildi. 27 Kasım 2018'de McCarran Uluslararası 'ndaki bir çantada atıl el bombası tespit edildi.

ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

TESİRSİZ HAVAN TOPU DA TESPİT EDİLDİ

Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), 1 ve 7 Nisan 2019 tarihleri arasında 15.9 milyon yolcunun güvenlik aramasında 87 adet ateşli silah buldu. Bu silahların 69 adedi dolu, 30 adedi ise namluya mermi sürülmüş halde bulundu.

ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

2 Nisan'da bir yolcunun bagajında anti tank mayını, 4 Nisan'da bir yolcunun bagajında iki adet tesirsiz el bombası, 5 Nisan'da bir yolcunun el bagajına tesirsiz bir havan topu da tespit edildi.

ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMA YASALARI EYALETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde ateşli silah bulundurma yasaları eyalet ve bölgeye göre değişiyor. Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), yasaklı madde ihlali ve diğer TSA düzenlemelerinin ihlali için kişi başı, ihlal başına 13 bin 333 dolara kadar ceza uygulayabilir. Tekrarlanan ihlaller daha yüksek cezalarla sonuçlanabiliyor.

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