ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

YOLCULARIN BAGAJLARINDA YAKALANAN SİLAH SAYILARI ARTIYOR

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, TSA görevlilerinin yaptığı güvenlik taramalarında 2018 yılında yolcuların bagajlarında toplam 4 bin 239 adet ateşli silah ele geçirdi. Bu rakama göre haftalık yakalan silah sayısı 81.6, günlük yakalanan silah sayısı da 11.6 oldu. Yakalanan silahların 3 bin 656 adedi, toplam sayının yüzde 86.15'i dolu olarak yakalandı. 1,432 adedi ise namluya mermi sürülmüş halde tespit edildi. Bir ayda en çok ele geçirilen silah sayısı ise 32 adet ile Ağustos ayında Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı oldu.