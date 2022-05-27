Giriş Tarihi: 27.05.2022 22:15
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
22:32
ABD'deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu
ABD'deki okul katliamının yankıları sürüyor. 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos'un 19 ilkokul öğrencisini katlettiği korkunç olayda polisin müdahalede geç kaldığı dile getirilirken dehşet anlarında okulda olan bir öğrenci nasıl kurtulduğunu anlattı. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin eşi acıya dayanamadı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.