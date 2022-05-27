Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu
Giriş Tarihi: 27.05.2022 22:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 22:32

ABD'deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu

ABD'deki okul katliamının yankıları sürüyor. 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos'un 19 ilkokul öğrencisini katlettiği korkunç olayda polisin müdahalede geç kaldığı dile getirilirken dehşet anlarında okulda olan bir öğrenci nasıl kurtulduğunu anlattı. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin eşi acıya dayanamadı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ABD’deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu

Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü Robb İlkokulu'ndaki silahlı saldırıda bir öğrencinin ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı.

ABD’deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu

KAPININ CAMINDAN ATEŞ AÇTI

CNN'e konuşan 11 yaşındaki Miha Cerrillo, sınıfta film izledikleri bir sırada okula saldırganın girdiğinin anlaşılmasından sonra öğretmenlerden birinin hemen sınıfın kapısını kilitlemek istediğini ancak kapının dibinde beliren saldırganın kapının camından ateş açtığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu

'İYİ GECELER' DİYEREK ÖĞRETMENİ VURDU

Cerrillo, öğretmenin kapıyı kilitleyemeden geri çekildiğini ve o sırada aniden içeri giren saldırganın "iyi geceler" diyerek öğretmeni vurduğunu belirtti.

ABD’deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu

MERMİLER HAVADA UÇTU

Daha sonra saldırganın ikinci öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını hedef aldığını aktaran 11 yaşındaki öğrenci, mermilerin havada uçtuğunu, bazı parçaların başına ve omzuna çarptığını kaydetti.

ABD’deki okul katliamında kan donduran yeni detaylar: Mermiler havada uçuşuyordu

Cerrillo, saldırganın ardından iç kapıdan bitişikteki sınıfa geçtiğini, oradan da çığlıklar ve silah sesleri duyduğunu, sesler kesildikten sonra ise saldırganın yüksek sesle müzik dinlediğini ifade etti.

SON DAKİKA