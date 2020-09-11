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’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

'nin California, Oregon ve Washington eyaletlerindeki yangınlar, bir türlü söndürülemedi. Batı eyaletlerdeki orman yangınlarında milyonlarca dönümlük arazi kül oldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 23:53
ABD’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, California'da 19, Oregon'da 3 ve Washington'da 1 kişi hayatını kaybetti. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken binlerce kişi riskil alanlardan tahliye edildi.

ABD’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

'nin batısındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

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ABD’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

'nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında milyonlarca dönümlük arazi kül olurken, can kayıpları da artıyor.

ABD’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre;

ABD’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

California'da 19, Oregon'da 3 ve Washington'da 1 kişi olmak üzere yangınlarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti.

ABD’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

Kayıp olduğu bildirilen onlarca kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ve binlerce kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği öğrenildi.

ABD’deki orman yangınlarında yarım milyon insan evinden oldu

'nin batıda yer alan 12 eyaletinde toplamda 4.4 milyon dönümlük arazi sonucu tahrip olurken, aynı bölgede farklı noktalarda 102 yangının devam ettiği kaydedildi.

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