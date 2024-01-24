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Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 08:52

ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!

TBMM'de yapılan oylama ile İsveç'in NATO üyeliğini onaylayan yasa teklifi kabul edildi. İlk açıklama ise ABD'den geldi. Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'ye yapılacak F-16 satışları hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. "Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir" denildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Türkiye'nin İsveç kararıyla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

AA
ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!

İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Türkiye'nin verdiği karardan memnuniyetini dile getirdi ve TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

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ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!

Yetkili, yaptığı açıklamada "F-16 satışı, NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN F-16 VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.

ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!

Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir" dedi.

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