ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!

Yetkili, yaptığı açıklamada "F-16 satışı, NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.