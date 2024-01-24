Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
08:52
ABD’den F-16 açıklaması: Dikkat çeken Türkiye ve NATO vurgusu!
TBMM'de yapılan oylama ile İsveç'in NATO üyeliğini onaylayan yasa teklifi kabul edildi. İlk açıklama ise ABD'den geldi. Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'ye yapılacak F-16 satışları hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. "Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir" denildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Türkiye'nin İsveç kararıyla ilgili memnuniyetini dile getirdi.