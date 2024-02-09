ABD’den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı

"GAZZE'DEKİ SALDIRILAR ÇOK ABARTILI"

Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.

Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." yorumunu yaptı.