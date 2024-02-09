Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:27
ABD'den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara destek veren, dünya kamuoyundan gelen tepkiler üzerine "göstermelik" de olsa geri adım atan Washington yönetiminden yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı." dedi.