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Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:27

ABD'den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara destek veren, dünya kamuoyundan gelen tepkiler üzerine "göstermelik" de olsa geri adım atan Washington yönetiminden yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı." dedi.

AA
ABD’den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Binlerce masum ve savunmasız insanı katlederek "soykırım" suçu işleyen İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Batılı ülkeler, dünya kamuoyundan gelen tepkiler üzerine göstermelik de olsa geri adım atarak İsrail'i eleştirdi.

ABD’den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

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ABD’den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı

"GAZZE'DEKİ SALDIRILAR ÇOK ABARTILI"

Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.

Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." yorumunu yaptı.

ABD’den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı

"GAZZE'YE DAHA FAZLA YARDIM GÖNDERİLMELİ"

Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu.

ABD’den Gazze açıklaması! Biden: Bu son bulmalı, saldırılar çok abartılı

"BU SON BULMALI"

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanan Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim.

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