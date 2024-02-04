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Haberler Galeri ABD'den Orta Doğu'da yeni saldırı planı! "Bu son değil başlangıç" diyerek duyurdular
Giriş Tarihi: 04.02.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 19:22

ABD'den Orta Doğu'da yeni saldırı planı! "Bu son değil başlangıç" diyerek duyurdular

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Orta Doğu'daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi. Sullivan, Yemen'de İran hedeflerine yönelik gerçekleştirilen son saldırının ABD'nin tepkisinin sonu değil başlangıcı olduğunu ifade etti.

ABD’den Orta Doğu’da yeni saldırı planı! Bu son değil başlangıç diyerek duyurdular

ABD ve İngiltere'nin gece saatlerinde Yemen'deki İran destekli Husiler'e yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, açıklamalarda bulundu.

ABD’den Orta Doğu’da yeni saldırı planı! Bu son değil başlangıç diyerek duyurdular

Sullivan, ABD'nin Orta Doğu'daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi.

Son saldırının ABD'nin tepkisinin sonu değil başlangıcı olduğunu ifade eden Sullivan, "Bazıları görülen, bazıları belki de görülmeyen daha fazla adım olacak. Bunu ucu açık bir askeri eylem olarak tanımlamıyorum" dedi.

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ABD’den Orta Doğu’da yeni saldırı planı! Bu son değil başlangıç diyerek duyurdular

YEMEN'DE 36 NOKTAYA GECE SALDIRISI

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Yemen'de 13 bölgede 36 noktaya saldırı düzenlendiği aktarılmıştı. Saldırılarda Kızıldeniz gemilerine saldırmak için kullanılan gömülü silah depoları, füze sistemleri, fırlatma rampaları ve diğer teçhizatlarının vurulduğu belirtilmişti.

ABD’den Orta Doğu’da yeni saldırı planı! Bu son değil başlangıç diyerek duyurdular

İRAN'DAN SALDIRALARA TEPKİ

İran, ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını "Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak niteledi.

Bu tür eylemlerin "uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit" olduğu değerlendirmesinde bulunan Kenani, bunun, ABD ve İngiltere'nin "savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini" belirtti.

Kenani, Washington ve Londra'nın İsrail'in "savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini" ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle "kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini" vurguladı.

İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere'nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini kaydetti.

ABD’den Orta Doğu’da yeni saldırı planı! Bu son değil başlangıç diyerek duyurdular

NE OLMUŞTU?

Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu bildirmişti.

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