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Haberler Galeri ABD'den Türkiye'nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular
Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:35

ABD'den Türkiye'nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular

Türkiye'nin terör hedeflerine düzenlediği Pençe Kılıç harekatıın yankıları sürüyor. ABD'den ise konuya ilişkin çelişkili ifadeler geliyor. "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, bir yandan da skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü SDG ile olan bağlarını açık açık söyledi. Türkiye'nin kara operasyonunailişkin soruya 2 şart sunarak yanıt verdi.

ABD’den Türkiye’nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının ardından terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nın kara operasyonu ile devam edip etmeyeceği tüm dünyanın gündeminde... Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye verdiği destek ile bilinen ABD'den yine küstah açıklamalar geldi.

ABD’den Türkiye’nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABD’den Türkiye’nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular

"SORUŞTURMAYA DESTEK VERMEDİK"

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD’den Türkiye’nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular

2 ŞART SUNDU

Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz."

ABD’den Türkiye’nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular

"DEAŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DEAŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor."

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