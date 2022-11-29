Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
10:35
ABD'den Türkiye'nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular
Türkiye'nin terör hedeflerine düzenlediği Pençe Kılıç harekatıın yankıları sürüyor. ABD'den ise konuya ilişkin çelişkili ifadeler geliyor. "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, bir yandan da skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü SDG ile olan bağlarını açık açık söyledi. Türkiye'nin kara operasyonunailişkin soruya 2 şart sunarak yanıt verdi.