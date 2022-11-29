ABD’den Türkiye’nin Suriye operasyonu sorusuna skandal yanıt: Teröristlere desteğini açık açık gösterdi! 2 şart sundular

"SORUŞTURMAYA DESTEK VERMEDİK"

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı.