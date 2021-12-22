Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:42Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 12:44
ABD'li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kurduğu fuhuş ağıyla küçük kızlara cinsel istismarda bulunan Epstein'in ölümünün ardından gözler sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in davasına çevrilmiş durumda... New York'ta devam eden davada yeni belgeler sunuldu. Tanıkların şoke eden açıklamalarının yankıları sürerken eski Epstein'in özel uçağında seyahat edenlerin listesi ortaya çıktı.