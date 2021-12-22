ABD’li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı

SANILDIĞINDAN ÇOK DAHA FAZLA

Sunulan yeni belgelerde, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Exspress' diye anılan özel uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.