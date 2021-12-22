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Haberler Galeri ABD'li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 12:44

ABD'li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kurduğu fuhuş ağıyla küçük kızlara cinsel istismarda bulunan Epstein'in ölümünün ardından gözler sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in davasına çevrilmiş durumda... New York'ta devam eden davada yeni belgeler sunuldu. Tanıkların şoke eden açıklamalarının yankıları sürerken eski Epstein'in özel uçağında seyahat edenlerin listesi ortaya çıktı.

ABD’li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in ölümüne rağmen kurduğu fuhuş ağı ile ilgili skandallar bitmiyor. Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in yargılanmasında şoke eden bir liste ortaya çıktı...

ABD’li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı

New York'ta görülen duruşmada mahkemeye yeni belgeler sunuldu.

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ABD’li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı

SANILDIĞINDAN ÇOK DAHA FAZLA

Sunulan yeni belgelerde, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Exspress' diye anılan özel uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.

ABD’li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı

Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Exspres' uçağında seyahat etti.

ABD’li sapık milyarder Epstein davasında şok gelişme! Listeler ortaya çıktı

GÜNAH EVİ

Trump'ın içinde bulunduğu uçağın seferlerinin Epsitein'ib Günah Evi'nin bulunduğu Palm Beach'ten Newark'a gerçekleştirildiği anlaşıldı.

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