İsrail'in saldırılarını eleştiren bir diğer isim ise New York Times'ın en iyi satanlar listesinde yer alan ve ödüllü kitapları 30'dan fazla dile çevrilen Amerikalı yazar Naimi Klein oldu. ABD'li yazar, İsrail askerlerinin Filistinli kadınları kelepçelediği ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanların üzerine gözyaşı bombası attığı görüntülere ek olarak, İsrail savaş uçaklarının füzeleriyle Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının yıkılma anını gösteren fotoğrafı paylaştı.