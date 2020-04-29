Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Amerika Birleşik Devletleri son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Ülkede nedeniyle oluşan can kayıpları ve vaka sayıları çok ciddi boyutlara ulaştı. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının, 'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği bildirildi. Kovid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs, ABD'ye Vietnam Savaşı'ndan daha fazla can kaybı yaşattı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 08:31
ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde son durum korkutucu boyutlara ulaştı. Endişeve korku ülkenin her yanına yayılmış durumda.

ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Kovid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yeni tip , 'ye 'ndan daha fazla can kaybı yaşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Buna göre salı akşam saatlerinde 'de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre 'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.

ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kovid-19 salgınındaki ölüm oranları da Vietnam Savaşı'ndaki oranları aştı.

ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

'de Kovid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Kovid-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen 'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı.

ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 215 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 944 bini geçti.

SON DAKİKA