ABD'lileri korkutan gerçek! Corona virüs Vietnam Savaşını geçti

Amerika Birleşik Devletleri son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Ülkede Koronavirüs nedeniyle oluşan can kayıpları ve vaka sayıları çok ciddi boyutlara ulaştı. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği bildirildi. Kovid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs, ABD'ye Vietnam Savaşı'ndan daha fazla can kaybı yaşattı. İşte haberin detayları...