ABD’linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!

Schachinger, ABD'de 600 dolara yakın ödeme yaptığı bir ilacı, Meksika'dan 50 ila 70 dolar arasında alabildiğini, senede 3 sefer yaparak yıllık ilaç ihtiyacını karşıladığını anlatarak, "Ama bazı insanlar şanslı değil ve (almak zorunda oldukları) benimkinden çok daha pahalı ilaçlar var." ifadesini kullandı.

"GEÇEN YIL REÇETE MALİYETİM NEREDEYSE 4 BİN DOLARDI"

ABD'de ilaç fiyatlarının neden çok pahalı olduğu sorusunun kolay bir cevabı bulunmadığını söyleyen Schachinger, şöyle devam etti: "Sadece sağlık sigortam için ayda 900 dolar ödemem gerekiyor. Üstüne üstlük ilaçlara kısmi ödeme yapıyorum. Yani geçen yıl, reçete maliyetim neredeyse 4 bin dolardı. Bu yüzden size verecek kolay bir cevabım yok. Yıllarca siyasi mücadele oldu. ACA (Obamacare) ilk çıktığında aslında çok ama çok iyiydi. Sigorta, ayda 100 dolar, hastanede konaklama (gecelik) 75 dolar, cepten ödenecek limit 100 dolardı ve çoğu reçete de ücretsizdi. Ancak Cumhuriyetçi Partimiz, ACA'yı yapabildikleri kadar parçalayarak gittikçe daha pahalı ve daha az kapsayıcı hale dönüştürdü."