Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:51
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
14:01
ABD'linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!
ABD'de ilaç fiyatlarının pahalılığı vatandaşı ilginç yollara sevk ediyor. Sigorta tarafından karşılanmayan ilaçların sayısının dikkat çektiği ülkede, kutusu 600 dolar olan bir ilacı ayda bir kullanmak zorunda olan Christine Schachinger, diyabet, kanser, kalp yetmezliği gibi sağlık sorunlarıyla mücadelede ilginç bir yola başvurdu. "Kimse, bir insülin iğnesi için ayda 1000 dolar ödeyemez. Bu yüzden insülinlerini bölerek kullanıyorlar ve ölümler meydana geliyor" Schachinger, ülkedeki sağlık siteminin krizini gözler önüne serdi.