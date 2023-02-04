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Haberler Galeri ABD'linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:01

ABD'linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!

ABD'de ilaç fiyatlarının pahalılığı vatandaşı ilginç yollara sevk ediyor. Sigorta tarafından karşılanmayan ilaçların sayısının dikkat çektiği ülkede, kutusu 600 dolar olan bir ilacı ayda bir kullanmak zorunda olan Christine Schachinger, diyabet, kanser, kalp yetmezliği gibi sağlık sorunlarıyla mücadelede ilginç bir yola başvurdu. "Kimse, bir insülin iğnesi için ayda 1000 dolar ödeyemez. Bu yüzden insülinlerini bölerek kullanıyorlar ve ölümler meydana geliyor" Schachinger, ülkedeki sağlık siteminin krizini gözler önüne serdi.

AA
ABD’linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!

ABD'de diyabet, kanser, kalp yetmezliği gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Christine Schachinger, "fahiş maliyetlere" ulaşması nedeniyle ilaçlarını Meksika'dan tedarik etme yolunu seçerek sağlık durumunu stabil tutmaya çalışıyor. Schachinger, AA muhabirine, Nevada'da yaşadığını ve "ömür boyu kullanması gereken" ilaçlara ABD'de her seferinde yüzlerce dolar vermek zorunda kalmamak için Meksika'ya yolculuk etmeyi veya sınıra yakın yaşayan tanıdıkları yoluyla tedarik etmeyi seçtiğini söyledi.

ABD’linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!

20 yıldır süren rahatsızlıklarıyla bir şekilde mücadele etmeye çalıştığını belirten Schachinger, internet dünyasındaki yenilikler ve fırsatlarla ilgili konferanslar verdiğini, web sayfası, internet aramalarında verimliliği artıran SEO yazarlığı üzerine uzmanlığı ve düzgün bir kazancı olduğunu vurguladı. Schachinger, yine de sigorta kapsamı dışında kalan bir ilaç için 585 dolar ödemek zorunda kalmanın bütçesini sarstığına işaret etti.

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ABD’linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!

Sağlık sigortalarının pahalılığına karşın bazı ilaçların ve tedavilerinin kapsam dışı olmasından şikayet eden Schachinger, "Gerekli ilacı bulmak için Facebook'ta paylaştım. Çünkü ayda yaklaşık 600 dolar maliyeti vardı ve nasıl alabileceğimi bilmiyordum." dedi. Bazı kişilerin pahalı ilaçları Meksika'dan getirdiğini öğrendiğini anlatan Amerikalı kadın, bir süre onlar aracılığıyla, daha sonra da bizzat giderek ilaç maliyetini yaklaşık 10 kat düşürdüğünü dile getirdi.

ABD’linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!

MEKSİKA'DA DAHA UCUZ

Schachinger, şunları söyledi: "Pahalı olanlar, sigorta kapsamına girmeyenler genellikle diyabet ilaçlarıdır. Uzun zaman Kovid'e yakalanmadan önce 5 veya 6 yıldır stabil diyabetim vardı. Bu yüzden doktor bana ikisi önceden beri kullandığım ve ikisi yeni 4 ilaç yazdı. İkisi de sigorta kapsamında değildi. Bu yüzden doktorum bana birini numune (ücretsiz) verdi ve biri sigorta tarafından karşılandı. Diğeri için numune istemeye devam edemedim ve en son Meksika olayını yaptık." Kendisinin şanslı gruptan olduğunu, yaşadığı sıkıntıları yüksek sesle dillendirmekten geri durmayan diğer Amerikalılar için bu sorunu çözmenin "kolay bir yolu olmadığını" vurgulayan Schachinger, "Şanslıyım ki arkadaşımın oralarda bir ailesi var, oradaki sistemi biliyor ve kolayca gidip onları alabiliyor." dedi.

ABD’linin ucuz ilaç rotası: İnsülin ilacı 100 dolar, bölerek kullanıyorlar!

Schachinger, ABD'de 600 dolara yakın ödeme yaptığı bir ilacı, Meksika'dan 50 ila 70 dolar arasında alabildiğini, senede 3 sefer yaparak yıllık ilaç ihtiyacını karşıladığını anlatarak, "Ama bazı insanlar şanslı değil ve (almak zorunda oldukları) benimkinden çok daha pahalı ilaçlar var." ifadesini kullandı.

"GEÇEN YIL REÇETE MALİYETİM NEREDEYSE 4 BİN DOLARDI"

ABD'de ilaç fiyatlarının neden çok pahalı olduğu sorusunun kolay bir cevabı bulunmadığını söyleyen Schachinger, şöyle devam etti: "Sadece sağlık sigortam için ayda 900 dolar ödemem gerekiyor. Üstüne üstlük ilaçlara kısmi ödeme yapıyorum. Yani geçen yıl, reçete maliyetim neredeyse 4 bin dolardı. Bu yüzden size verecek kolay bir cevabım yok. Yıllarca siyasi mücadele oldu. ACA (Obamacare) ilk çıktığında aslında çok ama çok iyiydi. Sigorta, ayda 100 dolar, hastanede konaklama (gecelik) 75 dolar, cepten ödenecek limit 100 dolardı ve çoğu reçete de ücretsizdi. Ancak Cumhuriyetçi Partimiz, ACA'yı yapabildikleri kadar parçalayarak gittikçe daha pahalı ve daha az kapsayıcı hale dönüştürdü."

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