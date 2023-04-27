Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:58

ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu

Son dakika haberleri… Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için geri sayım devam ederken sayısız ülke gelişmeleri anbean takip ediyor. Bölgesel ve küresel siyaset için önemli sonuçlar barındıran Türkiye seçimleri uluslararası medyanın da gündeminde. Batılı ülkelerin "En iyi çıkarı nasıl sağlarız?" analizlerinin ardı arkası kesilmezken bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin bir algı operasyonu başlatıldı. Operasyona çirkin bir yazıyla dahil olan FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin, Türkiye'de seçim sonrası kanlı darbe çağrısı içeren bir yazıya imza attı.