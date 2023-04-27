Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu
Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:58

ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu

Son dakika haberleriTürkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için geri sayım devam ederken sayısız ülke gelişmeleri anbean takip ediyor. Bölgesel ve küresel siyaset için önemli sonuçlar barındıran Türkiye seçimleri uluslararası medyanın da gündeminde. Batılı ülkelerin "En iyi çıkarı nasıl sağlarız?" analizlerinin ardı arkası kesilmezken bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin bir algı operasyonu başlatıldı. Operasyona çirkin bir yazıyla dahil olan FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin, Türkiye'de seçim sonrası kanlı darbe çağrısı içeren bir yazıya imza attı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu

Son dakika haberleriTürkiye seçimlerini yakından takip eden uluslararası medya, seçimlerin ardından olacaklara dair analizlere imza atmayı ihmal etmiyor. Sonuçları itibarıyla yalnızca Türkiye için değil, dünya siyaset sahnesinde de ciddi etkileri olacak 14 Mayıs seçimlerine dair senaryolar yabancı analizlerde sık sık paylaşılıyor. "İstediklerimizi rahatça yaptırırız" yaklaşımıyla sık sık 7'li koalisyonun seçimleri kazanmasına dair umutlarını dile getiren Batı medyasında şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir algı operasyonu başlatıldı.

ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu

BAŞKAN ERDOĞAN'IN RAHATSIZLIĞI GÜNDEM OLDU

7'li koalisyon desteklerine rağmen muhalefetin başarısız vaatlerinin seçmeni ikna edemediğini ve Başkan Erdoğan'a olan desteğin yüksek olduğunu dile getiren Batı medyasında bu kez gündem Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğu iddiaları oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında mide rahatsızlığı geçirmiş, programa önce kısa bir ara verilmiş olsa da gerekli müdahale sonrası devam kararı almıştı. Canlı yayında verdiği sözü tutmak istediğini söyleyen ve yayını iptal etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istemişti.

ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu

İSTİRAHATTEYKEN BİLE GÖREVE DEVAM EDİYOR

Seçim çalışmaları nedeniyle oldukça yoğun tempo sürdüren Başkan Erdoğan'ın bu sözleri, milyonlarca destek mesajını da beraberinde getirmişti. Gerek sosyal medyada gerekse yabancı kaynaklar tarafından hastalık iddiaları ise resmi kaynaklar tarafından defalarca yalanlandı. Rahatsızlığı nedeniyle istirahat kararı alan Başkan Erdoğan, kararına rağmen bugün gerçekleşecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına da video konferans ile katılacağını bildirdi.

ABD’nin operasyoncu isminden Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! Açık açık darbe çağrısında bulundu

BATI MEDYASINDA HASTALIK İDDİALARI

Olağanüstü seçim mesaisini yavaşlatan Erdoğan'ın bu kararı ise, spekülasyon çıkarmak için fırsat kollayan kimi kaynaklar için fırsat oldu.

SON DAKİKA