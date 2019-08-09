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  • ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

'de geçtiğimiz hafta kısa aralıklarla saldırılar meydana gelmiş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Teksas'taki saldırıyı düzenleyen Patrick Crusis ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 14:04
ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

'de geçtiğimiz hafta Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının da yaralandığı kaydedilmişti.

ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

El Paso polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasına düzenlenen saldırı nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

Saldırının son iki kurbanının, aldıkları kurşun yaralarına yenik düşerek tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısını 22 olarak açıkladı.

ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

Polis, son paylaşımından kısa süre önce, ölü sayısının 21'e çıktığını açıklamıştı.

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