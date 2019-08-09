ABD'yi kana bulayan katliam! Dehşet verici detaylar ortaya çıktı

ABD'de geçtiğimiz hafta kısa aralıklarla saldırılar meydana gelmiş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Teksas'taki saldırıyı düzenleyen Patrick Crusis ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. ABD'de geçtiğimiz hafta Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının da yaralandığı kaydedilmişti. Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da 'beyaz ırkçılık' motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için 'iç terör' değerlendirmesi yapılmıştı. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. El Paso polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasına düzenlenen saldırı nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırının son iki kurbanının, aldıkları kurşun yaralarına yenik düşerek tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısını 22 olarak açıkladı. Polis, son paylaşımından kısa süre önce, ölü sayısının 21'e çıktığını açıklamıştı.