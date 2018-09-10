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'yi sarsan isimsiz makale

Giriş Tarihi: 10.09.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 11:01
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'yi sarsan isimsiz makale
ABD'yi sarsan isimsiz makale

Amerikan New York Times gazetesinin "isimsiz" olarak görüş bölümünde yayımlanan makalede Başkanı hedef alındı. Beyaz Saray'da Trump yönetiminden bir ismin yazdığı makalede, "Sorunun asıl kökeninde Başkan'ın ahlaklı olmayışı yatıyor" görüşü savunuldu.

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'yi sarsan isimsiz makale
ABD'yi sarsan isimsiz makale

Başkanı Trump makale için "utanç verici" sözlerini kullanırken, söz konusu makaleyi kaleme alan ismin kim olduğu merak ediliyor. ABD basını makaleyi kaleme alan olası 12 ismi yazdı. İşte dahil ABD Başkanı'na yakın 12 isim:

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'yi sarsan isimsiz makale
ABD'yi sarsan isimsiz makale

ADALET BAKANI JEFF SESSIONS

​Amerikan CNN televizyonuna göre, şüphelilerden biri Adalet Bakanı Jeff Sessions. Sessions, Başkanı Trump'la kamuoyu önünde belki de en çok anlaşmazlığa düşen isim. Hatta bu hafta Trump'ın Sessions'ın zekası ve aksanıyla dalga geçtiği ortaya çıkmıştı.

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'yi sarsan isimsiz makale
ABD'yi sarsan isimsiz makale

ABD BAŞKAN YARDIMCISI MIKE PENCE

Bir diğer şüpheli Başkan yardımcısı Mike Pence. Pence aslında basının önünde Trump'ın hem arkasında olan ve ona destek veren bir isim olarak gözüküyor. Ancak perde arkasında çok hırslı bir politikacı olduğuna ve başkanlık koltuğuna göz diktiğine dikkat çekiliyor. New York Times'a bu makaleyi kalema alarak Trump'ı koltuğundan edip yerine geçmeyi hedeflemiş olabileceği yorumları yapılıyor.

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'yi sarsan isimsiz makale
ABD'yi sarsan isimsiz makale

Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı 'ı hedef alan New York Times (NYT) gazetesindeki isimsiz makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığından kesin olarak emin olduğunu belirtti. Amerikan CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" adlı programa konuk olan Pence, NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili soruları yanıtladı.

Pence, "Açık olayım: Başkan Yardımcısının ekibinden hiç kimsenin bu isimsiz makaleye karışmadığından yüzde yüz eminim. Kendi ekibimi tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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'yi sarsan isimsiz makale
ABD'yi sarsan isimsiz makale

"TRUMP GÖREVDEN ALINSIN" TARTIŞMASI HİÇ OLMAMIŞ

Öte yandan Pence, NYT'deki isimsiz makalede Trump'ın görevden alınıp alınmamasının Beyaz Saray'da görüşüldüğü iddiasına da yanıt verdi.

Böyle bir tartışmanın hiç yapılmadığını ve kendisinin buna katılmadığını ifade eden Pence, "Hayır. Asla. Neden katılayım ki?" dedi.

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'yi sarsan isimsiz makale
ABD'yi sarsan isimsiz makale

"YALAN MAKİNESİ TESTİNE GİRERİM"

Pence ayrıca, eğer gerekirse konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini ve bu konuda kendinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

'de NYT gazetesinin "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi basması yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

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