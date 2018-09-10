ABD'yi sarsan isimsiz makale

ABD BAŞKAN YARDIMCISI MIKE PENCE

Bir diğer şüpheli ABD Başkan yardımcısı Mike Pence. Pence aslında basının önünde Trump'ın hem arkasında olan ve ona destek veren bir isim olarak gözüküyor. Ancak perde arkasında çok hırslı bir politikacı olduğuna ve başkanlık koltuğuna göz diktiğine dikkat çekiliyor. New York Times'a bu makaleyi kalema alarak Trump'ı koltuğundan edip yerine geçmeyi hedeflemiş olabileceği yorumları yapılıyor.