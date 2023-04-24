Açlık tarikatı ülkeyi ayağa kaldırdı! 47 ceset bulundu: Bakın onlarca insanı intihar etmeleri için nasıl kandırmışlar?

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti