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Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:42

Açlık tarikatı ülkeyi ayağa kaldırdı! 47 ceset bulundu: Bakın onlarca insanı intihar etmeleri için nasıl kandırmışlar?

Kenya'da 'açlık tarikatı' krizi büyüyor. "Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diyerek insanların beyinlerini yıkayan tarikatın toplandığı yerde ulaşılan ceset sayısı 47'ye ulaştı.

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Açlık tarikatı ülkeyi ayağa kaldırdı! 47 ceset bulundu: Bakın onlarca insanı intihar etmeleri için nasıl kandırmışlar?

Kenya'da "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı'nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Açlık tarikatı ülkeyi ayağa kaldırdı! 47 ceset bulundu: Bakın onlarca insanı intihar etmeleri için nasıl kandırmışlar?

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti

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Açlık tarikatı ülkeyi ayağa kaldırdı! 47 ceset bulundu: Bakın onlarca insanı intihar etmeleri için nasıl kandırmışlar?

Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini belirtildi.

Açlık tarikatı ülkeyi ayağa kaldırdı! 47 ceset bulundu: Bakın onlarca insanı intihar etmeleri için nasıl kandırmışlar?

Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor.

Açlık tarikatı ülkeyi ayağa kaldırdı! 47 ceset bulundu: Bakın onlarca insanı intihar etmeleri için nasıl kandırmışlar?

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.

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