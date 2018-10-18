'Adı Diana olsun' kampanyası başlatıldı...

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebek beklediği haberinin duyurulmasının ardından ikilinin haberleri basında yer almaya devam ediyor. Meghan Markle'ın hamilelik haberinin ardından bebeğin isminin ne olacağı tartışma konusu oldu. Dünyad bahis siteleri bebeğin isminin ne olacağı konusunda bahisleri açtı. Bebeğe kötü bir kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana'nın adının verileceği iddia ediliyor. Sussex Düşesi Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry'nin bebek bekledikleri haberi yayılır yayılmaz, bebeğin adı konusunda tahminler havada uçuştu. İlk bebeklerini bekleyen kraliyet çiftinin isim konusunda geleneksel bir duruş sergileyip sergilemeyecekleri, modern bir isim seçip seçmeyecekleri merak konusu. Dünyadaki bahis siteleri, çiftin bebeklerine verecekleri isim için bahisleri çoktan açtı. Meghan Markle ve Prens Harry'nin önümüzdeki ilkbaharda dünyaya gelmesi beklenen bebeklerinin kız olması halinde Prens Harry'nin annesi Lady Diana'nın adının verilebileceği tahmin ediliyor. Kate Middleton ve Prens William'ın kızları Prenses Charlotte'ın kızının üçüncü adının Diana olması, Meghan Markle ve Prens Harry'nin kız bebek doğması halinde birinci isim olarak Diana'yı seçebilecekleri öngörülüyor. Bebeğin kız olması halinde Elizabeth (16/1), Doria (50/1) ve Lady Diana'nın soyadı Spencer (26/1) isimleri bahislerde öne çıkıyor.