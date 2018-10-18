'Adı Diana olsun' kampanyası başlatıldı...

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebek beklediği haberinin duyurulmasının ardından ikilinin haberleri basında yer almaya devam ediyor. Meghan Markle'ın hamilelik haberinin ardından bebeğin isminin ne olacağı tartışma konusu oldu. Dünyad bahis siteleri bebeğin isminin ne olacağı konusunda bahisleri açtı. Bebeğe kötü bir kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana'nın adının verileceği iddia ediliyor.