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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor

Bölgede yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 29.07.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 15:23
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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 'de toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Türk güvenlik güçlerinin bölge insanına gösterdiği ilgi, şefkat ve iyi muameleyle aralıksız yürütülen insani yardım faaliyetlerinden etkilenen teröristin, güvenlik güçlerine yardım etme kararı verdiğini söylediği öğrenildi

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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan 'de, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Bölgede yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda Mabatlı'ya bağlı Anbarlı köyüne Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve Özgür Suriye Ordusu tarafından operasyon gerçekleştirildi.

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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Koordineli operasyon sonucu bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi. Söz konusu teröristin, Türk güvenlik güçlerinin bölge insanına gösterdiği ilgi, şefkat ve iyi muameleyle aralıksız yürütülen insani yardım faaliyetlerinden etkilendiğini, bundan dolayı güvenlik güçlerine yardım etmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi. Yaşananlar, bir kez daha hain ve eli kanlı bölücü terör örgütünün gençleri kandırdığının, gerçekleri saptırarak huzur ve barışı baltalamaya çalıştığının göstergesi olarak değerlendirildi.

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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı süresince daha önce de gizlenmiş birçok mühimmat ele geçirilmişti. İşte daha önce ele geçirilen o mühimmatların fotoğrafları...

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'de "temizlik" çalışmaları sürüyor
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor
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