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Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Dünyada gizemini koruyan ve açıklanamayan bazı olaylar var. İnsanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Bu hadiseler ortamında da oldukça konuşuluyor. Ağladığında gözlerinden gözyaşı yerine kan gelen genç internete damga vurdu. Bu durum doktorları dahi şaşkına çevirdi. Kan ağlayan genç sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimileri gencin gözlerinden gerçekten kan geldiğini ve bunun bir lanet veya büyü olabileceğini belirtirken, kimileri ise bilinmeyen bir hastalığın sebep olduğunu vurguladı. Bazılarına göreyse bu olay gerçek değil. İşte sosyal medyaya damga vuran olay!

Giriş Tarihi: 12.10.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 16:38
Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Kan ağlayan gencin durumu tartışma konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu olaya bilim dünyası açıklama getiremedi.

Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Bu resimde Antikythera mekanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Amerika'nın New Mexico eyaletinde inanılmaz bir olay yaşandı. Bir uzaylı amatör kameraya bir kadını kaçırırken yakalandı. Kız arkadaşı Jenna Hawser ile yaşayan Jeff Norris gece görüşlü kamerası ile uzaylıyı böyle görüntüledi.

Ağladığı zaman gözlerinden yaş yerine kan geliyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor!

Norris uyurken uzaylı ile karşılaştığını hemen panik halinde kamerasına davrandığını söylerken uzaylının başta dostça davrandığını ancak deklanşöre basmasıyla birlikte kaçtığını söyledi. Norris kız arkadaşından üç gündür haber alamadığını söyledi.

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