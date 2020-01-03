Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

Geçmişten günümüze kadar anlatılan birçok gizemli hikaye, efsane var. Doğaüstü varlıkların olduğu bu hikayelerden biri de, La Llorona veya Ağlayan Kadın olarak bilinen bir hayalete ait. Yüzyıllardır Güney Amerika'da dilden dile anlatılan La Llorona'nın hayaleti, 'da görüldü. Hayalete ait olduğu iddia edilen bir video kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İşte söz konusu efsanesi ve olay olan o video...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 12:18
Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

, Monitos'ta La Llorona veya Ağlayan Kadın olarak bilinen hayaletin görüldüğü iddia edildi.

Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

Sözde , gün ışığında bir ağacın tepesinde hareket ederken görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

Efsaneye göre La Llorona, iki çocuğunu nehirde boğup, öldürüyor ve bu yüzden ruhu lanetleniyor. Yüzyıllardır çocuklarını arıyor. Güney Amerika'da oldukça ünlü bir efsane.

Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

La Llorona'yı sadece 'da değil, Meksika, Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika ülkelerinde gördüğünü iddia eden kişiler de olmuştu.

Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

'da yaşanan olayda sözde videoya kaydedildi. Video kısa süre içinde sosyal medyada popüler oldu.

Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

Kimi kullanıcılar hayaletin gerçekten var olduğunu söylerken, kimileri ise videonun kandırmaca olduğunu belirtti.

Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Efsanede geçen varlık ortaya çıktı

Ağlayan Kadın efsanesinin tamamen yalan olduğunu belirten bir kullanıcının yorumu ise dikkat çekti. Kullanıcı, "Bu tür efsaneler mülk satın almak isteyen insanlar tarafından kullanılıyor. Nedense bir mülkün değeri yüksek olunca La Llorona orada beliriyor ve fiyat düşüyor" yazdı.

BİZE ULAŞIN