Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "İntikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

İran devlet televizyonu ise, Amerikan üslerine füze saldırılarında 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, ateşlenen 15 füzenin tamamı ABD hedeflerine isabet etti, üslerdeki helikopterler ve askeri ekipmanlar ciddi hasar gördü. Devlet televizyonu ayrıca, ABD üslerinin Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah kentinden fırlatılan katı yakıtlı 'Fatih' füzeleriyle vurulduğunu ekrana getirdi.CNN televizyonuna konuşan bir ABD'li yetkili ise, İran'ın açıklamasını yalanladı ve İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini söyledi.