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Ajanslar son dakika olarak geçiyor! 'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

Son dakika görüntüleri! ve ABD arasındaki füze saldırıları hakkında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İran'ın en önemli generallerinden 'nin ABD tarafından suikastle öldürülmesi sonrasında gerilim tırmanmaya devam ediyor. İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füzeyle saldırılarda bulundu. İran devlet televizyonu, saldırılarda 80 'Amerikalı terörist'in öldüğünü, fırlatılan 15 füzenin tamanının hedeflere isabet ettiğini duyurdu. ABD'li yetkililer ise Amerikan askerlerinin öldüğü bilgisini yalanladı. Bu arada ajanslara İran'ın füzel saldırısının görüntüleri düştü. Görüntülerde ateşlenen İran füzeleri görülüyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 12:43
Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin 'ın en önemli komutanı 'yi füzelerle vurmasının ardından havada uçuşan intikam tehditleri, bu gece yarısı gerçeğe dönüştü.

Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

Lübnan merkezli bir televizyon kanalı, ABD üslerinin füzelerle vurulduğunu gece yarısı saat 02.08'de dünyaya duyurdu.

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Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

, Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan iki askeri üsse füze yağdırdı. Söz konusu üsler, Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad ve Erbil'de bulunuyor.

Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

Saldırılar gece yarısı saatlerinde başladı, bir düzineden fazla füzenin 'dan ateşlendiğini uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla duyurdu.

Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

Gece yarısını kısa bir süre sonra gelen ilk haberlerde başkent Bağdat'ın batısındaki Ayn el Esad üssüne 'dan atılan en az altı füzenin isabet ettiği belirtildi.

Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kaynakları ise Ayn el Esad hava üssüne dokuz füzenin isabet ettiğini, saldırının gece yarısından sonra üç dalga halinde geldiğini söylüyor.

Ajanslar son dakika olarak geçiyor! İran'ın ABD üssünü füzelerle vurduğu görüntüler ortaya çıktı

'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "İntikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

İran devlet televizyonu ise, Amerikan üslerine füze saldırılarında 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, ateşlenen 15 füzenin tamamı ABD hedeflerine isabet etti, üslerdeki helikopterler ve askeri ekipmanlar ciddi hasar gördü. Devlet televizyonu ayrıca, ABD üslerinin Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah kentinden fırlatılan katı yakıtlı 'Fatih' füzeleriyle vurulduğunu ekrana getirdi.CNN televizyonuna konuşan bir ABD'li yetkili ise, İran'ın açıklamasını yalanladı ve İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini söyledi.

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