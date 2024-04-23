Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:09

Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!

Son dakika haberi... Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde 23 yıl önce o dönem 9 yaşında olan Peggy Knobloch, okul çıkışı esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kemikleri tam 15 yıl aradan sonra bir ormanda bulundu. Minik kızın kapı komşusu Türk asıllı zihinsel engelli Ulvi Koçak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin sorgu sırasında "İtiraf etmezsen seninle bir daha oynamam" dediği, Koçak'ı masal anlatarak yönlendirdiği ortaya çıktı. 13 yıl sonra serbest kaldı. Almanya'nın en gizemli ceza davalarından biri olarak tarihe geçen dava, anne Susanne Knobloc'un, yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle önceki gün yeniden başladı. Bu kez sanık sandalyesine ise Koçak'ın o dönem "katil o" dediği arkadaşı Manuel S. oturdu.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne bağlı Lichtenberg şehrinde annesiyle birlikte yaşayan o dönem 9 yaşında olan Peggy Knobloch, 7 Mayıs 2001 tarihinde okuldan eve dönerken esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!

HERKES TEK TEK SORGULANDI

Polis, olayın hemen ardından Peggy'nin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olabilecek annesinin o zamanki nişanlısı Erhan Ü.(38), kuzeni Cihangir Ü. (42), Peggy'nin biyolojik babası Mario Schwenk (46), Peggy'nin üvey babası Halle'den Volkmar K. (45), Lichtenberg bakkalı Jürgen L. (46) ve onlarca kişinin ifadelerine başvurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!

13 saat süren ifadenin ardından tamamı serbest bırakıldı. Talihsiz kızın bulunabilmesi için 3.600 kişi sorgulandı. Olayla ilgili 88 bin sayfa klasör oluşturuldu, Saksonya-Anhalt ve Bavyera'da onlarca evin bahçesi kazıldı. Ancak hiçbir sonuç elde edilemedi. Peggy, adeta yer yarılıp içine girdi.

Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!

ZİHİNSEL ENGELLİ TÜRK GENÇ TUTUKLANDI

Tüm Almanya Peggy'e ne olduğunu merak ediyor, katil ya da katillerin biran önce yakalanmasını istiyordu. Üzerinde yoğun baskı oluşan polis, Ağustos ayında Peggy'in yakın komşusu 1981 yılında geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle zihinsel engelli olan 22 yaşındaki Ulvi Koçak'ı gözaltına aldı.

Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!

İQ seviyesi 67 olan Koçak, avukatsız olarak 40 kez sorgulandı. Polisin ifadesine göre 26 günün sonunda suçunu itiraf etti. Tüm televizyonların karşısına çıkartılarak katil ilan edilen zihinsel engelli Koçak, 2004 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve Bayreuth bölge hastanesinin kapalı koğuşuna yatırıldı.

SON DAKİKA