Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
11:09
Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!
Son dakika haberi... Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde 23 yıl önce o dönem 9 yaşında olan Peggy Knobloch, okul çıkışı esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kemikleri tam 15 yıl aradan sonra bir ormanda bulundu. Minik kızın kapı komşusu Türk asıllı zihinsel engelli Ulvi Koçak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin sorgu sırasında "İtiraf etmezsen seninle bir daha oynamam" dediği, Koçak'ı masal anlatarak yönlendirdiği ortaya çıktı. 13 yıl sonra serbest kaldı. Almanya'nın en gizemli ceza davalarından biri olarak tarihe geçen dava, anne Susanne Knobloc'un, yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle önceki gün yeniden başladı. Bu kez sanık sandalyesine ise Koçak'ın o dönem "katil o" dediği arkadaşı Manuel S. oturdu.