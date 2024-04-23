Alman polisinden zihinsel engelli Türk gencine akılalmaz tuzak: Cinayetle suçlandı, 13 yıl suçsuz yattı!

ZİHİNSEL ENGELLİ TÜRK GENÇ TUTUKLANDI

Tüm Almanya Peggy'e ne olduğunu merak ediyor, katil ya da katillerin biran önce yakalanmasını istiyordu. Üzerinde yoğun baskı oluşan polis, Ağustos ayında Peggy'in yakın komşusu 1981 yılında geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle zihinsel engelli olan 22 yaşındaki Ulvi Koçak'ı gözaltına aldı.