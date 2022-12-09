Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
10:08
Almanya'da darbe planı: Olaf Scholz'dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...
Almanya'daki darbe planına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Burada bir şeyler döndüğü çok açık." diyerek açıklamalarda bulundu. İddianamede ince ince hazırlandıkları darbe planında gerekirse cinayet de işleyebileceklerini vurguladıkları bilgisi yer alırken Scholz darbe planı yapan kişilerin siyasi parti bağlantısına dikkat çekti.