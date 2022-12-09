Almanya’da darbe planı: Olaf Scholz’dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...

Olaf Scholz, Alman devletinin ve demokrasinin işleyişine atıfta bulunarak, "Diğer en önemli sonuç, bu tür hukuk ihlallerini ve bu tür (darbe) planları güvenlik makamlarıyla engelleyebilecek ve tüm gücüyle reddedebilecek savunulabilir bir devlete, savunulabilir bir demokrasiye sahip olduğumuzu herkesin bilmesidir." diye konuştu.