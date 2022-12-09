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Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:08

Almanya'da darbe planı: Olaf Scholz'dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...

Almanya'daki darbe planına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Burada bir şeyler döndüğü çok açık." diyerek açıklamalarda bulundu. İddianamede ince ince hazırlandıkları darbe planında gerekirse cinayet de işleyebileceklerini vurguladıkları bilgisi yer alırken Scholz darbe planı yapan kişilerin siyasi parti bağlantısına dikkat çekti.

Almanya’da darbe planı: Olaf Scholz’dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede darbe planları yapmakla suçlanan kişilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile bağlantısının dikkat çekici ve önemli olduğunu söyledi.

Almanya’da darbe planı: Olaf Scholz’dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...

Başbakan Scholz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Burada bir şeyler döndüğü çok açık. Burada asıl söylenmesi gereken, suçlananlar arasında Alman Federal Meclisi'nin eski bir AfD üyesi olmasıdır. Elbette bu çok dikkat çekici ve çok kötü bir olaydır." dedi.

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Almanya’da darbe planı: Olaf Scholz’dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...

Olaf Scholz, Alman devletinin ve demokrasinin işleyişine atıfta bulunarak, "Diğer en önemli sonuç, bu tür hukuk ihlallerini ve bu tür (darbe) planları güvenlik makamlarıyla engelleyebilecek ve tüm gücüyle reddedebilecek savunulabilir bir devlete, savunulabilir bir demokrasiye sahip olduğumuzu herkesin bilmesidir." diye konuştu.

Almanya’da darbe planı: Olaf Scholz’dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...

Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de konuyla ilgili olarak Alman medyasına yaptığı açıklamada, aşırı sağcı AfD partisinin cezalandırılmasını talep etti.

Almanya’da darbe planı: Olaf Scholz’dan dikkat çeken sözler! O parti ile bağlantısı dikkat çekti...

AfD'yi açıkça anayasa karşıtı bir parti olarak nitelendiren Klingbeil, "AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil, Anayasayı Koruma Dairesi'nin izleme listesinde yer almalı." dedi.

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