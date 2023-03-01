Almanya’da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre "Döner niçin bu kadar pahalı?' diye sorular geliyor. Birçoğunuz bize daha ucuz fiyatlar istediğine dair mesajlar gönderiyorsunuz. Fiyatların neden yükseldiğini ve artan fiyatlar karşısında (yalnızca döner için değil) neler yapılabileceğini sizler için özetledik" denildi.