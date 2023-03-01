Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Almanya'da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:34

Almanya'da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Almanya'da artan döner fiyatları ülkede krize neden oldu. Bir porsiyonunun yaklaşık 200 liraya çıkması üzerine açıklama yapan hükümetin gerekçesi, halk tarafından beğenilmedi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Almanya’da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Almanya'nın artık neredeyse geleneksel yemeklerinden biri olan dönere gelen zam sonrası ülke karıştı. Bir porsiyon dönerin yaklaşık 10 euro'ya (yaklaşık 200 TL) çıkması üzerine tepkiler geldi.

Almanya’da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Pek çok farklı sebepten dolayı dönerin fiyatının artması tepki çekerken, Almanya hükümeti ise sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayımladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre "Döner niçin bu kadar pahalı?' diye sorular geliyor. Birçoğunuz bize daha ucuz fiyatlar istediğine dair mesajlar gönderiyorsunuz. Fiyatların neden yükseldiğini ve artan fiyatlar karşısında (yalnızca döner için değil) neler yapılabileceğini sizler için özetledik" denildi.

Almanya’da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Döner satın aldığınızda içindekiler için ödeme yaparsınız: Ekmek, sebze, falafel veya et. Ve bunların hepsi pahalı hale geldi. Bunun yanı sıra teslimat maliyetleri, ücretler, mağaza kirası ve hepsinden önemlisi enerji harcamaları var. Bunlar, Rus saldırganlık savaşının bir sonucu olarak arttı."

Almanya’da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Bir sonraki gönderide ise "Yine de federal hükümet, kebap severleri şu sözlerle yatıştırmaya çalışıyor. Federal hükümet, kebapçı gibi küçük işletmelere enerji fiyatlarındaki frenleme konusunda da yardımcı oluyor." notunu düştü.

SON DAKİKA