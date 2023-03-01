Almanya’da döner krizi! Porsiyon fiyatını görenler isyan etti, hükümetten açıklama geldi

Almanya'nın artık neredeyse geleneksel yemeklerinden biri olan dönere gelen zam sonrası ülke karıştı. Bir porsiyon dönerin yaklaşık 10 euro'ya (yaklaşık 200 TL) çıkması üzerine tepkiler geldi. Pek çok farklı sebepten dolayı dönerin fiyatının artması tepki çekerken, Almanya hükümeti ise sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Instagram'dan yapılan açıklamaya göre 'Döner niçin bu kadar pahalı?' diye sorular geliyor. Birçoğunuz bize daha ucuz fiyatlar istediğine dair mesajlar gönderiyorsunuz. Fiyatların neden yükseldiğini ve artan fiyatlar karşısında (yalnızca döner için değil) neler yapılabileceğini sizler için özetledik' denildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bir sonraki gönderide ise 'Yine de federal hükümet, kebap severleri şu sözlerle yatıştırmaya çalışıyor. Federal hükümet, kebapçı gibi küçük işletmelere enerji fiyatlarındaki frenleme konusunda da yardımcı oluyor.' notunu düştü. Açıklamalarda 'Ancak sonuç olarak dönerin de ucuzlayıp ucuzlamayacağı kesin olarak söylenemez. Kebap fiyat freni talebi ve federal hükümetin tepkisi göz açıp kapayıncaya kadar izlenmelidir.' sözlerine yer verildi. Ancak bu açıklamaya kullanıcılar yine de tepki gösterdi. Pek çok kullanıcı sonuç olarak bir adım atılmadığını ve yine de döner ve diğer pek çok ürünün arttığını dile getirdi.