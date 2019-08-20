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Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

korkusu bir adama neler yaptırır? 'de yaşayan bir vatandaş felaket korkusu nedeniyle bakın ne yaptı? Bu durum son yıllarda ABD başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşiyor! ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Bu sığınağı nasıl yaptığını da sosyalmedyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O görüntüler büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 07:06
Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi.

Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

Amerikalı adam yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

Daha sonra bir konteyner satın aldı...

Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı.

Amerikalı adam kıyametten kurtulmak için bakın ne yaptı!

Yeri hazırladıktan sonra yerleştirmek için vinç kiraladı...

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