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Haberler Galeri Android kullanıcıları yaşadı! Google Play Store'a bomba özellik geldi!
Giriş Tarihi: 25.04.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:00

kullanıcıları yaşadı! 'a bomba özellik geldi!

'ın ismi son günlerde güvenlik raporlarında geçti. 'da yer alan zararlı uygulamalar manşet olmuştu. Teknoloji devi kötü amaçlı yazılımlar için gerekli adımları attı ve uygulama mağazasını temizledi. Şimdi 'da köklü bir değişiklik var. Söz konusu yenilik kullanıcılarının oldukça işine yarayacak. Peki Google, Play Store'da ne yaptı? Android uygulama mağazasında olan yenilik nedir? Neler değişti? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Android kullanıcıları yaşadı! Google Play Store'a bomba özellik geldi!

, 12'yi geliştirmeye devam ederken, diğer yandan servis ve hizmetlerinde de değişiklikler gerçekleştiriyor. Şimdi Google Play'de önemli bir yenilik devreye girdi. Geçtiğimiz aydan beridir test edilmekte olan bu yeni özellik sayesinde, uygulamalar parçalar halinde kullanıcıların tercihlerine göre inerek daha hızlı çalıştırılabilecek.

Android kullanıcıları yaşadı! Google Play Store'a bomba özellik geldi!

, bu yeni özelliğine 'uygulama yükleme optimizasyonu' diyor. Tüm cihazlarda yavaş yavaş kullanıma açılan özellik, varsayılan ayarlarda açık bir şekilde bulunuyor. Yükleme optimizasyonu özelliğinin özellikle aceleyle indirilen uygulamalarda kullanıcılara fayda sağlaması bekleniyor.

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Android kullanıcıları yaşadı! Google Play Store'a bomba özellik geldi!

UYGULAMA YÜKLEME OPTİMİZASYONU ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

, uygulamayı indiren kitlenin yüklemeden hemen sonra uygulamanın hangi kısımlarını kullandığını analiz ediyor. Bu işlem isim, e-posta adresi gibi bilgilerden bağımsız bir şekilde işliyor. Daha sonra eğer özellik sizde açıksa, uygulama bu kısımlara öncelik veriyor. Google, bu özellik sayesinde cihazların işlem gücünden, hafızasından ve bataryasından tasarruf edilebileceğini söylüyor. Ayrıca acil durumlarda uygulamaların inmesini beklemek sorun yaratabildiğinden dolayı bu işlemin oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor.

Android kullanıcıları yaşadı! Google Play Store'a bomba özellik geldi!

Özellik cihazınıza geldiyse, Play'e ilk girdiğinizde karşınıza bununla ilgili bir bildirim çıkıyor. Uygulama yükleme optimizasyonu, halihazırda açık bir şekilde platformda bulunuyor. Kapatmak isterseniz de bunu ayarlar kısmından gerçekleştirmek mümkün. Henüz yeni olan özelliğin veri topladıkça daha iyi çalışması planlanıyor. (Webtekno)

Android kullanıcıları yaşadı! Google Play Store'a bomba özellik geldi!
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