Android kullanıcıları yaşadı! Google Play Store'a bomba özellik geldi!

UYGULAMA YÜKLEME OPTİMİZASYONU ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Google, uygulamayı indiren kitlenin yüklemeden hemen sonra uygulamanın hangi kısımlarını kullandığını analiz ediyor. Bu işlem isim, e-posta adresi gibi bilgilerden bağımsız bir şekilde işliyor. Daha sonra eğer özellik sizde açıksa, uygulama bu kısımlara öncelik veriyor. Google, bu özellik sayesinde cihazların işlem gücünden, hafızasından ve bataryasından tasarruf edilebileceğini söylüyor. Ayrıca acil durumlarda uygulamaların inmesini beklemek sorun yaratabildiğinden dolayı bu işlemin oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor.