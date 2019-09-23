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  • Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

'ı 8 yaşından kadar yöneten Firavunu Tutankamon'un altın tabutu, 97 yıl aradan sonra ilk kez lahitinden çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:02
Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

'ı 8 yaşından kadar yöneten Firavunu Tutankamon'un altın tabutu, 97 yıl aradan sonra ilk kez lahitinden çıkarıldı.

Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

Tutankamon'un latihinden çıkarılan altın tabut 8 ay sürecek olan restorasyon işlemi için Büyük Müzesine getirildi.

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Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

Altın kaplama ahşaptan yapılan lahitin en iç kısmının uzunluğu yaklaşık 2.22 m.

Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

Tabut geçtiğimiz temmuz ayında yüksek güvenlikli bir operasyon ile lahitin içerisinden çıkarıldı ve yedi gün boyunca tütsülenerek temizlendi.

Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

Tabutun hasar gören kısımları 8 aylık restorasyon süresince güçlendirilecek.

Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

Tutankamon, 'da MÖ. 1332 ila 1323 yılları arasında hüküm süren firavun olarak biliniyor.

Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

Tutankamon'un babası 'da tek tanrılı din Aten'i kuran . Amenotep'ti.

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