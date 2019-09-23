Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yıllar sonra gün ışığına çıkarıldı!

Antik Mısır'ı 8 yaşından 19 yaşına kadar yöneten Mısır Firavunu Tutankamon'un altın tabutu, 97 yıl aradan sonra ilk kez lahitinden çıkarıldı. Antik Mısır'ı 8 yaşından 19 yaşına kadar yöneten Mısır Firavunu Tutankamon'un altın tabutu, 97 yıl aradan sonra ilk kez lahitinden çıkarıldı. Tutankamon'un latihinden çıkarılan altın tabut 8 ay sürecek olan restorasyon işlemi için Büyük Mısır Müzesine getirildi. Altın kaplama ahşaptan yapılan lahitin en iç kısmının uzunluğu yaklaşık 2.22 m. Tabut geçtiğimiz temmuz ayında yüksek güvenlikli bir operasyon ile lahitin içerisinden çıkarıldı ve yedi gün boyunca tütsülenerek temizlendi. Tabutun hasar gören kısımları 8 aylık restorasyon süresince güçlendirilecek. Tutankamon, Mısır'da MÖ. 1332 ila 1323 yılları arasında hüküm süren firavun olarak biliniyor. Tutankamon'un babası Mısır'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti.