Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış
Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış
Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye'de dindar olduğunu söyleyenlerin oranı ne kadar? Bu soruların cevabını arayan bir uluslararası kuruluş dünyanın farklı yerlerinden veriler topladı. Araştırmada şaşırtıcı sonuçlar var! Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. Bakın belli başlı ülkelerde bu soruya nasıl cevap verildi. İşte ülke ülke verilen cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.10.2019
08:45
Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
09:12
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