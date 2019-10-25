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Aralarında de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

Dünyanın en ülkesi hangisi? 'de dindar olduğunu söyleyenlerin oranı ne kadar? Bu soruların cevabını arayan bir uluslararası kuruluş dünyanın farklı yerlerinden veriler topladı. Araştırmada şaşırtıcı sonuçlar var! Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. Bakın belli başlı ülkelerde bu soruya nasıl cevap verildi. İşte ülke ülke verilen cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:12
Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

oranı en yüksekten en aza doğru sıralanmıştır!

Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

67 ÇİN

bir insanım: 9%

Dindar değilim: 23%

Ateistim: 67%

Yanıt yok: 1%

* Çin'de her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist

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Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

66 JAPONYA

bir insanım: 13%

Dindar değilim: 31%

Ateistim: 29%

Yanıt yok: 26%

Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

65 İSVEÇ

bir insanım: 22%

Dindar değilim: 55%

Ateistim: 18%

Yanıt yok: 5%

Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

64 ÇEKYA

bir insanım: 24%

Dindar değilim: 47%

Ateistim: 25%

Yanıt yok: 3%

Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

63 BİRLEŞİK KRALLIK

bir insanım: 27%

Dindar değilim: 58%

Ateistim: 11%

Yanıt yok: 3%

Aralarında Türkiye de var! Ülke ülke dindarlık araştırması yapıldı bakın hangi ülke ne kadar dindarmış

62 ESTONYA

bir insanım: 28%

Dindar değilim: 50%

Ateistim: 10%

Yanıt yok: 12%

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