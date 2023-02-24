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Haberler Galeri Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! 'Benzeri görülmemiş felaket'
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:46

Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! 'Benzeri görülmemiş felaket'

Japon Prof. Watanave Hidenori, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin fay kırılımlarının üç boyutlu haritasını çıkardı. Fay kırıklarını inceleyen Watanave, "Depremin etkilediği alan, şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Buna 'benzeri görülmemiş ölçekte felaket' denilebilir." dedi. Artçı depremler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AA
Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’

Tokyo Üniversitesinden (UTokyo) Prof. Watanave Hidenori, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için "benzeri görülmemiş ölçekte felaket" nitelendirmesinde bulundu.

Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’

UTokyo'daki Fakültelerarası Enformasyon Çalışmaları Enstitüsünde Öğretim Üyesi Prof. Watanave'nin çalışması, Kahramanmaraş merkezli depremlerin fay kırılımlarını, üç boyutlu topografya haritasıyla ortaya koyuyor.

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Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’

Uydu görüntüleme sektöründeki özel şirketlerin görüntülerini temel alan "Türkiye-Suriye Depreminin Uydu Görüntüleri Haritası" adlı çalışmada uydu, dron ve üç boyutlu görseller yoluyla detaylı anlatılıyor.

Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’

6 Şubat depremlerinin fay kırılımlarını inceleyen Watanave, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sarsıntıları, karada meydana gelen "levha sınırı depremi" olarak niteledi.

Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’

Doğal afete ilişkin kitle iletişim araçlarının kısmen bilgi sağladığını ve tam resmini gösteremediğini belirten Watanave, bazı uydu görüntüleme şirketlerinin lisanslı görüntüleri sayesinde depremin topografyasını oluşturduğunu dile getirdi.

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