Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
15:46
Artçı depremler sürecek mi? Japon profesör fay kırığının haritasını çıkardı! 'Benzeri görülmemiş felaket'
Japon Prof. Watanave Hidenori, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin fay kırılımlarının üç boyutlu haritasını çıkardı. Fay kırıklarını inceleyen Watanave, "Depremin etkilediği alan, şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Buna 'benzeri görülmemiş ölçekte felaket' denilebilir." dedi. Artçı depremler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.