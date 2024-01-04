Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!

Son verilere göre Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 84 olarak güncellenirken toplam yaralı sayısının 284 olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 84 OLARAK AÇIKLANDI

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, terör saldırısı sonrası Kirman'a giden İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Patlama sonrası 103 olarak açıklanan daha sonra 95 olarak güncellenen ölü sayısına değinen Vahidi, adli tıp verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısının 84 olduğunu aktardı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.