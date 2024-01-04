Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
12:00
Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!
Son dakika haberleri: İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada son bilgilere göre 84 kişi hayatını kaybetti. İran medyası patlamaların terör saldırısı olduğunu duyururken saldırının ardındaki isimlerse hala belirsizliğini koruyor. Kanlı saldırılara ilişkin İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nden son dakika açıklaması gelirken bölgede yeni bir savaşın tuşuna basıldı.