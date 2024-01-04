Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 12:00

Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!

Son dakika haberleri: İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada son bilgilere göre 84 kişi hayatını kaybetti. İran medyası patlamaların terör saldırısı olduğunu duyururken saldırının ardındaki isimlerse hala belirsizliğini koruyor. Kanlı saldırılara ilişkin İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nden son dakika açıklaması gelirken bölgede yeni bir savaşın tuşuna basıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!

İran'ın Kirman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!

Son verilere göre Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 84 olarak güncellenirken toplam yaralı sayısının 284 olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 84 OLARAK AÇIKLANDI

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, terör saldırısı sonrası Kirman'a giden İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Patlama sonrası 103 olarak açıklanan daha sonra 95 olarak güncellenen ölü sayısına değinen Vahidi, adli tıp verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısının 84 olduğunu aktardı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Yaşanan terör saldırılarının ardından bölgede yeni bir savaşın da sinyalleri verildi. İran'dan gelen peş peşe açıklamalarda hedefte İsrail ve ABD vardı.

Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!

İlk açıklama, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin danışmanlarından Muhammed Cemşidi'den geldi. Cemşidi, "Washington, İran'ın Kerman kentindeki terör saldırısında ABD ve İsrail'in hiçbir rolünün olmadığını söylüyor. Gerçekten mi? Bu suçun sorumluluğu ABD ve Siyonist rejimlere aittir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! İran'da art arda 2 patlama! En az 70 kişi öldü | Video

Ateş çemberi büyüyor! Kanlı terör saldırısının ardından İran’dan zehir zemberek sözler: Ağır bedel ödeyeceksiniz!

GÖZLER ABD VE İSRAİL'DE

İsrail ve ABD'den yanıt beklenirken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den zehir zemberek açıklamalar gecikmedi. Reisi, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail ve ABD'ye tepki göstererek, "işledikleri suçların bedelini ağır ödeyeceklerini" ifade etti.

SON DAKİKA